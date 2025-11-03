ESPN alcança maior audiência da história com Palmeiras x LDU; veja números

A ESPN alcançou a maior audiência de todos os tempos com a transmissão da semifinal da Conmebol Libertadores de 2025, entre Palmeiras e LDU, no Allianz Parque. Mais de 7 milhões de pessoas assistiram a transmissão da partida na emissora. Os números asseguraram ao canal não apenas a liderança da PAY TV, como também o primeiro lugar do ranking nacional de audiência, entre 23h09 e 23h32.

O recorde anterior dos canais ESPN estava com a transmissão de Palmeiras x Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América de 2019. A partida entre Palmeiras e LDU impulsionou o programa 'Linha de Passe' exibido na sequência do duelo, que teve sua 3° maior audiência da história, garantindo também a topo do ranking da Pay TV durante a exibição ao vivo.

Dentro de campo, o confronto foi épico para a equipe comandada por Abel Ferreira. O Palmeiras reverteu a derrota de 3 a 0 na ida e venceu a LDU por 4 a 0, garantindo classificação histórica para a final do torneio continental. O Verdão vai enfrentar o Flamengo no dia 29 de novembro na final do torneio.

Relembre o jogo entre Palmeiras e LDU

Abel Ferreira prometeu, e os primeiros 45 minutos do Palmeiras foram mágicos no Allianz Parque. Com a necessidade de reverter a desvantagem de três gols, o Verdão assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial e criou diversas chances para abrir o placar.

A aposta da comissão técnica para o confronto diante da LDU deu resultado: dos pés do jovem Allan saiu o passe para Ramón Sosa marcar o primeiro gol, para delírio dos cerca de 40 mil torcedores presentes no estádio, aos 19 minutos de jogo.

Entre trocas de passes e algumas escapadas do rival, o Palmeiras manteve a firmeza no plano de jogo, cercando a área defendida por Alexander Domínguez. Entre as principais oportunidades, uma de Vitor Roque, que tomou a mais egoísta das decisões ao não acionar os companheiros em vantagem numérica durante um contra-ataque.

Já nos acréscimos, o Palmeiras levantou bola na área após falta na intermediária. Após bate-rebate, a sobra ficou com o zagueiro Bruno Fuchs, que completou para o fundo das redes.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também teve apenas um dono: o Palmeiras. A LDU até tentou sair da pressão, mas encontrou dificuldades para trabalhar a bola. Em busca de mais um gol, Abel Ferreira promoveu as entradas de Felipe Anderson e Raphael Veiga, e o meia mudou os rumos do confronto.

Dos pés do camisa 23, muitas vezes criticado nesta temporada pelo rendimento abaixo do esperado, saíram os dois gols da etapa final. O primeiro, com oportunismo dentro da área após belo lançamento. O segundo, de pênalti, para a explosão do Allianz Parque.

Em atuação memorável, o Palmeiras mostrou por que é um dos principais times do continente e segue na corrida pelo tetracampeonato da Libertadores.