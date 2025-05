O icônico jogador uruguaio Loco Abreu deu uma entrevista à Botafogo TV, nesta sexta-feira (9), e falou sobre sua passagem pelo Glorioso. Durante o bate papo, ele revelou que comemorou quando um jogador saiu do clube.

A resenha, como era de se esperar, foi bem descontraída. Sebastian Abreu, além de craque dentro de campo, também é um ótimo comunicador, mesmo falando em português. O ídolo do Botafogo arrancou boas risadas de quem assistiu à transmissão no canal do clube.

Assim como fazia antes de se aposentar, o uruguaio não se esquivou de nenhuma polêmica. Ele declarou que comemorou e muito a saída de Tiquinho Soares, que foi para o Santos no começo da temporada 2025. Veja a fala de Sebastian Abreu.

Confira a fala de Loco Abreu sobre a comemoração da saída de Tiquinho Soares do Botafogo

-Ele estava perto de me tirar de maior artilheiro do Estádio Nilton Santos. Faltavam uns 5 ou 4 gols. E eu falava: 'será que esse cara não vai ser vendido?' Eu queria que ele fizesse gol fora do Nilton Santos e que arrebentasse, pra aparecer uma proposta de 7 milhões de dólares e falarem: 'manda embora! Vende ele porque ele já foi bem demais!'

Apesar de parecer polêmico, o jogador explicou que a comemoração não era por achar Tiquinho Soares ruim ou nada do tipo. Muito pelo contrário.

-Porque ele estava perto de me tirar de maior artilheiro do Estádio Nilton Santos. Faltavam uns 5 ou 4 gols. Mas aí quando ele foi vendido eu falei: 'bom, o 'Loucura' continua como maior artilheiro do Nilton Santos.

De fato, Loco Abreu continua sendo o artilheiro da história do estádio. Ele tem 41 gols marcados com a camisa do Botafogo no Estádio Nilton Santos.