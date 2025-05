Especialista analisa gol polêmico em Fluminense x Vasco

O Vasco saiu na frente do placar no clássico contra o Fluminense, deste sábado (24), no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro João Victor balançou as redes para o clube cruzmaltino, aos 24 minutos do primeiro tempo. O especialista de arbitragem Sálvio Spínola, da Record, analisou o lance do tento, que foi marcado por polêmica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No lance, o jogador do Vasco subiu mais alto que a defesa Tricolor para marcar de cabeça após um cruzamento de Lucas Piton. A polêmica na jogada aconteceu devido ao fato do zagueiro Luiz Gustavo, da equipe cruzmaltina, se encontrar em posição de impedimento.

O posicionamento do atleta foi alvo de reclamação dos jogadores do Fluminense. Contudo, para Sálvio a arbitragem acertou em não anular o gol. Ele pontuou que o camisa 44, por mais que estivesse realmente impedido, não participou da jogada.

continua após a publicidade

- O gol está sendo checado. Pra mim, me pareceu que o João Victor se encontra em uma posição legal. A jogada não tem participação do Luiz Gustavo no lance. Ele está adiantado, mas não disputa a bola, ou seja não participa do lance. O gol é legal - analisou o especialista.

➡️ Modric e Ancelotti vão às lágrimas em despedida e emociona web: ‘Fim de uma era’

Primeiro tempo de Fluminense x Vasco

A alegria do clube alvinegro durou pouco. Aos 41 minutos, Vegetti marcou contra e deixou tudo igual no Maracanã. A infelicidade do atacante do Vasco aconteceu após uma bola alçada na área, o meia Lima, do Fluminense, acertou um cabeceio a queima roupa de Léo Jardim, que no reflexo espalmou em direção ao camisa 9. O toque do argentino foi crucial para fazer a bola parar no fundo do gol.

continua após a publicidade