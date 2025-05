Escalação: Fluminense tem desfalque importante contra o Vasco

O técnico Renato Gaúcho acaba de confirmar a escalação do Fluminense para o clássico com o Vasco, neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O time terá o retorno de titulares importantes, que foram poupados no meio de semana na goleada por 4 a 1 sobre a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Por outro lado, perdeu Samuel Xavier, com dores musculares.

continua após a publicidade

➡️Reencontro de Diniz em Fluminense e Vasco agita clássico no Brasileirão

Voltam ao time o capitão Thiago Silva, além de Freytes e Martinelli. Por outro lado, Cano, Canobbio, Bernal e Otávio, todos machucados, seguem fora. Nonato, por sua vez, está suspenso.

Assim, a escalação do Fluminense para o clássico com o Vasco tem Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, Arias e Everaldo.

continua após a publicidade

Sem vencer há dois jogos na competição, e vindo de campanha irregular nas últimas cinco rodadas, o Fluminense precisa superar o Vasco para não se distanciar da parte de cima da tabela. O tricolor das Laranjeiras iniciou a rodada na 7ª colocação, com 14 pontos, oito a menos do que o líder, Palmeiras.

Escalação do Vasco também confirmada para o duelo com o Fluminense

No jogo que marca o reencontro do técnico Fernando Diniz com seu ex-clube, o treinador definiu a escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

continua após a publicidade

Diniz tem um desfalque importante: o meia Philippe Coutinho está suspenso. Além dele, estão fora Payet, David e Estrella, todos lesionados.

A arbitragem no Maracanã será de Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).