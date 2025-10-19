Escalações de Flamengo e Palmeiras animam torcedores: ‘Estou maravilhado’
A bola rola às 16h (de Brasília)
Filipe Luís e Abel Ferreira divulgaram as escalações para a "final antecipada" do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. Nas redes sociais, ambas as torcidas demonstraram muita satisfação com os elencos escolhidos para começar o jogo.
Na torcida rubro-negra, Pedro é o destaque e sua escalação é muito celebrada. Entre os palmeirenses, Abel Ferreira recebe maior parte dos elogios pela escolha dos 11 titulares.
🗣️Torcedores do Flamengo celebram titularidade de Pedro:
🔴 ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samu Lini, Luiz Arújo e Pedro.
🗣️Torcedores do Palmeiras celebram "escalação perfeita"
🟢ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS:
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Flamengo x Palmeiras pode ser final antecipada do Brasileirão
Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.
Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.
Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.
Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes. A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.
