Flamengo x Palmeiras: quarteto de IA aponta o mesmo placar para o jogo

Flamengo e Palmeiras fazem a "final antecipada" do Campeonato Brasileiro neste domingo (19). Às 16h, a bola rola no Maracanã e o palpite de quatro IAs (Inteligência Artificial) sobre o resultado do jogo coincide. Ao serem consultadas pelo Lance!, o vencedor e o placar indicados foram os mesmos: 2 a 1 para o Rubro-Negro.

O ChatGPT destaca que o Palmeiras vem embalado, mas que o Flamengo, conseguindo impor o ritmo em casa, aproveitará abertura do Verdão para garantir os três pontos. O Google Gemini aposta no fator casa e na força ofensiva do Mengão para a vantagem no placar, embora não garanta vida fácil.

O Grok, por sua vez, relembra a liderança do Palmeiras no campeonato, mas indica que o histórico de derrota recente no confronto direto (perdeu o turno por 2-0) e a pressão do "jogo de seis pontos" pesará contra o time de Abel Ferreira. Finalizando, o Meta AI aponta para o mesmo placar dos demais, prometendo um jogo disputado e emocionante.

Flamengo e Palmeiras no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

⚔️ Luta pela liderança e clima de decisão para Flamengo e Palmeiras

O futebol brasileiro vai parar neste domingo (19) para assistir a "decisão antecipada do Brasileirão", como o confronto entre Flamengo e Palmeiras está sendo chamado pelos torcedores. As equipes se enfrentam no Maracanã, às 16h (de Brasília). O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Flamengo, logo atrás, tem 58. Mesmo que o time carioca vença neste fim de semana, ainda não assumirá a ponta, já que os paulistas têm duas vitórias a mais (primeiro critério de desempate).

Em campo, as duas equipes vivem bom momento. O Flamengo, sob comando de Filipe Luís, atropelou o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, virou e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque.

O Maracanã contará com mais de 70 mil torcedores para esse confronto. Se o Flamengo conquistar os três pontos, incendiará a reta final do Brasileirão. Mas, se o triunfo for palmeirense, o time paulista dará um passo importante em busca do título.