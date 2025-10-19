Escalação do Palmeiras: Abel promove mudanças na zaga e estreia de Carlos Miguel

Abel Ferreira promoveu diversas mudanças na escalação do Palmeiras em relação ao time que goleou na última rodada do Brasileirão, para a partida contra o Flamengo, na tarde deste domingo (19), no Maracanã.

Poupado diante do Bragantino após defender a seleção do Paraguai na última Data Fifa, Gustavo Gómez retorna à equipe titular e forma dupla de zaga ao lado de Bruno Fuchs. Recuperado de um trauma no pé, Khellven ganha a vaga de Giay e começa na lateral direita.

Principal arma ofensiva do Palmeiras no segundo semestre, Endrick volta a formar dupla de ataque com Flaco López, que foi titular pela Argentina ao lado de Messi na vitória sobre Porto Rico.

Com uma fissura na mão, Weverton segue em tratamento conservador com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e será desfalque contra o Rubro-Negro. Carlos Miguel, contratado na última janela de transferências, fará sua estreia no gol alviverde.

Paulinho e Lucas Evangelista seguem como desfalques após realizaram cirurgias e devem retornar aos gramados apenas na próxima temporada.

Líder da competição com três pontos de vantagem sobre o rival carioca, o Palmeiras voltará do Rio de Janeiro com a liderança garantida, independentemente do resultado, já que tem duas vitórias a mais em relação ao Flamengo.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Kauan, Giay, Jefté, Bruno Rodrigues, Micael, Facundo Torres, Sosa, Raphael Veiga, Murilo, Emi Martínez e Allan.

Escalação do Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Samu Lini, Luiz Arújo e Pedro.