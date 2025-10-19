O dublador Gustavo Machado, especialista em leitura labial, revelou conversas de jogadores do Atlético-MG com Memphis Depay, do Corinthians, no último sábado (18), pela 29ª rodada do Brasileirão. Em mais de uma ocasião, os jogadores do time mineiro foram flagrados pedindo ao holandês que parasse com as provocações e que prestasse mais atenção. O time paulista venceu por 1 a 0, com gol de Maycon.

Em certo momento, após a bola sair pela linha de fundo, Depay e Ruan tiveram um pequeno desentendimento. Fora do campo, o atacante corintiano deu um leve empurrão no zagueiro. Com isso, o jogador alvinegro arremessou a bola em direção a Depay, que revidou com uma brincadeira (fingiu que jogaria de volta nele).

— Stop, bro, stop ("para, mano, para") — pediu Ruan a Depay, após xingá-lo enquanto o holandês ria.

— Empurrei? Nem olhou — ironizou o corintiano, em português, ainda sendo xingado.

Em outro lance da partida, o craque holandês protagonizou outro bate boca, dessa vez com o ídolo Hulk, do Atlético-MG. Depois de uma entrada mais forte de Yuri Alberto no atacante do Galo, Depay defendeu o companheiro de time e levou um chamado do atleticano:

— But I... attention, bro ("mas eu... mais atenção, cara") — disse Hulk.

— I know, I know, I know ("eu sei, eu sei, eu sei") — rebateu o atacante.

🎥 Veja o vídeo da leitura labial de Corinthians e Atlético-MG

Maycon, do Corinthians, comemora o gol contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

⚽ Como foi a partida entre Corinthians e Atlético-MG?

Um primeiro tempo de nível técnico baixo, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol. Mandante e empurrado pela torcida, o Corinthians controlou a posse de bola, mas teve dificuldades para se manter no terço final do campo.

Aos poucos, o Atlético passou a controlar mais as ações e, ao mesmo tempo, abriu espaços para o Corinthians avançar pela intermediária. Com isso, surgiram chances para os dois lados. Yuri Alberto e Maycon tiveram as melhores oportunidades.

O grande destaque dos 45 minutos iniciais foi a comemoração da torcida presente na Neo Química Arena pelo sexto título da Libertadores Feminina, conquistado nos pênaltis contra o Deportivo Cali e exibido no telão do estádio.

Após não acertar o gol na primeira etapa, o Corinthians precisou de apenas quatro minutos no segundo tempo para abrir o placar. Capitão da equipe, Maycon acertou um belo chute de fora da área e venceu o goleiro Everson, para a explosão dos cerca de 40 mil torcedores presentes na Neo Química Arena.

Mesmo em vantagem, a equipe comandada por Dorival Júnior seguiu melhor na partida e ainda viu Memphis Depay desperdiçar uma ótima chance para ampliar o marcador. Com a necessidade de buscar o resultado, Sampaoli mudou o esquema tático e colocou o Atlético-MG no ataque.

Reunidos no time titular ao lado de Yuri Alberto após mais de 60 dias, Depay e Garro foram substituídos aos 30 minutos do segundo tempo para as entradas de Ryan e Gui Negão, formados nas categorias de base do clube.

Em meio à troca de ataques nos minutos finais, o placar permaneceu inalterado em Itaquera, e o Corinthians voltou a conquistar três pontos após a derrota no clássico contra o Santos. Já o Atlético-MG, com a derrota, se aproximou da zona de rebaixamento após o triunfo do Vitória sobre o Bahia.