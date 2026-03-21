São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 0 no Choque-Rei de 2012, com quase 35 mil torcedores presentes.

O dia 6 de outubro de 2012 marcou um dos episódios mais dramáticos do Choque-Rei moderno, disputado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Atuando diante de quase 35 mil torcedores no estádio do Morumbi, o São Paulo não tomou conhecimento do Palmeiras e aplicou um sonoro 3 a 0 no rival. O confronto colocava frente a frente duas equipes com realidades opostas: enquanto o Tricolor embalava sob o comando de Ney Franco em busca de uma vaga no G4, o Alviverde, treinado por Gilson Kleina, lutava desesperadamente contra o rebaixamento, que acabaria se concretizando ao final da temporada. O Lance! relembra São Paulo 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2012.

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O primeiro tempo começou com o São Paulo ditando o ritmo das ações e encurralando o sistema defensivo do adversário. A pressão surtiu efeito aos 34 minutos, quando Lucas Moura fez boa jogada individual, bateu cruzado e o goleiro Bruno espalmou. A bola explodiu na trave e sobrou limpa para o centroavante Luís Fabiano, o Fabuloso, apenas empurrar para o fundo das redes, abrindo o marcador no Morumbi. O gol desestabilizou o Palmeiras, que já apresentava sérias dificuldades de criação ofensiva e apostava em lances isolados do atacante Hernán Barcos.

Ainda antes do intervalo, a situação alviverde piorou consideravelmente graças a um dos gols mais marcantes do torneio. Aos 42 minutos, o volante Denílson aproveitou um rebote na intermediária e arriscou um chute de muito longe. A finalização ganhou um efeito impressionante, tirou qualquer chance de defesa de Bruno, tocou caprichosamente na trave e morreu no fundo do gol. O 2 a 0 parcial levou a torcida são-paulina ao delírio e castigou um Palmeiras que foi para o vestiário sem soluções táticas para reagir.

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No segundo tempo, a expulsão precoce do lateral-direito Artur, do Palmeiras, logo aos oito minutos, sepultou de vez as chances de reação da equipe visitante. Com um homem a mais, o São Paulo passou a cadenciar o jogo, aguardando o momento certo para dar o golpe de misericórdia. E ele veio aos 24 minutos, em mais uma demonstração da técnica de Luís Fabiano: o camisa 9 recebeu lançamento dentro da área, girou o corpo com perfeição e fuzilou para marcar seu segundo gol na partida e decretar o 3 a 0 final.

São Paulo 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2012

O desespero palmeirense e a lesão de Valdivia

Para o Palmeiras, o clássico no Morumbi foi o reflexo de um segundo semestre desastroso no Brasileirão. Além de sofrer na marcação do trio formado por Lucas Moura, Osvaldo e Luís Fabiano, o técnico Gilson Kleina precisou lidar com a falta de opções em seu banco de reservas. Para agravar o cenário, o meio-campista Valdivia se machucou em uma dividida no fim do jogo. Como o time já havia feito as três substituições permitidas (Tiago Real, Luan e Corrêa), o chileno precisou continuar mancando em campo apenas para que o Verdão não terminasse o clássico com nove jogadores.

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A consolidação tricolor rumo à Libertadores

A goleada sobre o maior rival foi fundamental para a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2012. O esquema armado por Ney Franco funcionou perfeitamente, com os volantes Wellington e Denílson garantindo a segurança defensiva para a linha de frente brilhar. O São Paulo aproveitou bem os lados do campo usando as subidas do lateral Cortez e as investidas de Osvaldo. Luís Fabiano, herói da partida, ainda acabou substituído por Willian José logo após marcar o terceiro gol devido a fortes cãibras, sendo ovacionado pelos torcedores.

Ficha técnica - São Paulo 3 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2012

Abaixo estão todos os detalhes e escalações rigorosamente revisados deste memorável Choque-Rei:

Partida: São Paulo 3 x 0 Palmeiras​ Data: 6 de outubro de 2012 (sábado)​ Competição: Campeonato Brasileiro 2012 - 28ª Rodada​ Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)​ Público: 34.941 pagantes​ Renda: R$ 792.742,00​ Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP)​ Gols: Luís Fabiano aos 34' do 1º tempo e aos 24' do 2º tempo; Denílson aos 42' do 1º tempo.​ Cartões Vermelhos: Artur (Palmeiras) aos 8' do 2º tempo.​

Confira as escalações completas de São Paulo e Palmeiras: