O primeiro tempo terminou com 3 a 0, desestabilizando o São Paulo, que contava com grandes nomes.

Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 0 no clássico de 8 de março de 1992, no Morumbi.

O dia 8 de março de 1992 foi palco de um dos clássicos mais marcantes do início daquela década pelo Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 20 mil torcedores no Morumbi, o Palmeiras, comandado pelo técnico Nelsinho Baptista, não tomou conhecimento do badalado São Paulo de Telê Santana, que meses depois viria a conquistar a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. A contundente vitória por 4 a 0 do Palmeiras, construída majoritariamente no primeiro tempo, ficou registrada como uma inesquecível exibição palestrina do período anterior à chamada "Era Parmalat". O Lance! relembra São Paulo 0 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1992.

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A construção do placar foi rápida e letal durante a primeira etapa. O Palmeiras impôs um ritmo ofensivo que desarticulou completamente a defesa são-paulina formada por Antônio Carlos, Ronaldão e o lateral Cafu. Aos 23 minutos de jogo, o craque Evair, mostrando todo o seu faro de gol e refinamento técnico, abriu o placar no Morumbi. O gol inicial desestabilizou o esquema do Tricolor e abriu caminho para um "apagão" relâmpago no setor defensivo dos donos da casa, que sofreriam mais dois gols em um intervalo de apenas 11 minutos.​

Apenas quatro minutos após o gol de Evair, aos 27 minutos, foi a vez do zagueiro Andrei subir ao ataque para ampliar a vantagem alviverde para 2 a 0, silenciando boa parte das arquibancadas. A superioridade técnica e tática do Palmeiras continuou evidente nas ações de meio-campo. Aos 34 minutos, aproveitando a completa desorganização do São Paulo, o meia Edu Marangon marcou o terceiro gol do Verdão, levando as duas equipes para o vestiário com um inapelável 3 a 0 no marcador.

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No segundo tempo, Telê Santana tentou reorganizar sua equipe, mas o Palmeiras soube administrar a enorme vantagem estabelecida. Aos 12 minutos da etapa final (57 minutos de jogo), Evair voltou a brilhar para dar números finais ao clássico. O atacante aproveitou mais uma oportunidade ofensiva do time visitante e anotou o quarto gol, fechando o show no Morumbi e sacramentando a humilhante derrota tricolor em seus próprios domínios.

São Paulo 0 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1992

O impacto na equipe de Telê Santana

O resultado do clássico foi um baque considerável para a confiança do São Paulo naquele momento da temporada. A equipe de Telê contava com nomes de imenso peso histórico, como Zetti, Raí, Palhinha e Cafu, mas mostrou-se frágil diante do poder de fogo palmeirense. Curiosamente, a dolorosa goleada serviu como um divisor de águas para aquele elenco. Telê Santana, apesar de ter colocado seu cargo à disposição para a diretoria, que o manteve, utilizou os erros cometidos na partida para ajustar a mentalidade e a organização de uma equipe que, ainda naquele ano, faria história no Japão conquistando o mundo contra o Barcelona.​

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O momento do Palmeiras de Nelsinho Baptista

Para o Palmeiras, o placar não representava apenas uma vitória sobre o rival, mas a afirmação de um elenco que começava a dar sinais da força que dominaria o futebol brasileiro nos anos seguintes. A segurança defensiva da dupla formada por Tonhão e Andrei, aliada à proteção do volante César Sampaio, deu a liberdade necessária para Edu Marangon e Evair fluírem no ataque. A goleada histórica fortaleceu o trabalho de Nelsinho Baptista e inflamou a torcida alviverde, que já estava faminta pelo fim do longo tabu de títulos sem conquistas expressivas.​

Ficha técnica - São Paulo 0 x 4 Palmeiras no Brasileirão 1992

Abaixo estão os detalhes rigorosamente revisados do confronto que eternizou a vitória palmeirense no primeiro turno de 1992:

Partida: São Paulo 0 x 4 Palmeiras​ Data: 8 de março de 1992 (domingo)​ Competição: Campeonato Brasileiro 1992 Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)​ Público: 20.497 pagantes​ Gols: Evair aos 23' do 1º tempo e aos 12' do 2º tempo (57'); Andrei aos 27' do 1º tempo e Edu Marangon aos 34' do 1º tempo.

A escalação detalhada com as opções e substituições usadas pelas duas equipes: