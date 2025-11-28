Atitude de jogador em Fluminense x São Paulo diverte web: 'Chorando de rir'

O Fluminense não tomou conhecimento do São Paulo e venceu por 6 a 0, na noite desta quinta-feira (27), em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Uma atitude do lateral Samuel Xavier viralizou muito nas redes sociais.

Antes da bola rolar, os jogadores do Fluminense e do São Paulo entraram com cachorros em campo para incentivar a adoção dos animais. O detalhe curioso é que Samuel Xavier, lateral do Tricolor Carioca, entrou sem nenhum cachorrinho, mas simulando como se estivesse.

A cena inusitada divertiu demais os torcedores antes de Fluminense x São Paulo. Veja o momento abaixo e a reação dos torcedores:

Serna e Canobbio antes de Fluminense x São Paulo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)

Veja cena inusitada do lateral

Como foi Fluminense x São Paulo

O confronto entre Fluminense x São Paulo ganhou contornos de tensão logo no início. Com apenas sete minutos, o VAR chamou atenção da arbitragem após Alan Franco tentar defender uma bola dentro da área do São Paulo e surgir a suspeita de um toque de mão por parte do zagueiro. O árbitro Lucas Paulo Torezin revisou o lance no vídeo e decidiu marcar pênalti para o Fluminense. Canobbio assumiu a cobrança e, com calma, colocou a bola na rede, deixando a equipe carioca em vantagem.

O Fluminense seguiu na pressão. O São Paulo não conseguia pressionar, e logo viu o time carioca sair mais à frente ainda no placar. Aos 15 minutos, foi a vez de Martinelli. Pablo Maia errou o passe para Everaldo, que abriu para Canobbio. O uruguaio lançou forte para Samuel, que cruzou de carrinho. Everaldo cabeceou, a bola bateu em Ferraresi e sobrou para Martinelli finalizar. 2 a 0 para o Flu, de Luis Zubeldía.

Antes dos 30 minutos da etapa inicial de Fluminense x São Paulo, o Fluminense marcou de novo. Em uma partida em que o São Paulo parecia totalmente desconectado e sem reação, Nonato ampliou. O meia havia acabado de entrar no lugar de Hércules. No lance, Ferraresi errou um passe no meio, Serna e Nonato trocaram tabelas e o camisa 16 finalizou para o fundo da rede.

O primeiro tempo de Fluminense x São Paulo terminou neste ritmo. Domínio do Fluminense, falhas individuais do São Paulo e uma vantagem de três gols para o time de Zubeldía, que já estava garantido na Libertadores. Inclusive, só não foi mais porque o Flu perdeu algumas chances no final da primeira etapa, com duas chances claras desperdiçadas por Serna e Canobbio.

Na volta do intervalo, Hernán Crespo promoveu algumas mudanças pontuais, pensando em aumentar o ritmo e a criação. Porém, o jogo seguia em uma pegada parecida. O Fluminense retrancou um pouco mais, com foco em segurar o resultado.

A goleada do Fluminense x São Paulo foi selada aos 24 minutos do segundo tempo. John Kennedy, que atravessava um período de seca e irregularidade, aproveitou a construção da jogada entre Lucho e Canobbio para marcar o quarto gol do Fluminense. Foi o segundo gol do atacante desde seu retorno ao clube.

Não parou por aí. Bastou poucos minutos para o quinto gol. Após achar um espaço na zaga e aproveitar um passe de Nonato, Canobbio marcou mais um golaço. O São Paulo, até então, não sabia nem como responder o Fluminense.