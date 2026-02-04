Comentarista aponta principal erro em planejamento do Flamengo: 'O maior'

O jornalista Juca Kfouri apontou o principal erro no planejamento do Flamengo para 2026. Após um início ruim no Campeonato Carioca e Brasileiro, o Rubro-Negro também perdeu a decisão da Supercopa do Brasil, no último domingo (1), diante do Corinthians.

Durante o programa "Posse de Bola", do Uol Esportes, o comentarista argumentou que o clube carioca errou ao retornar precocemente com os titulares. O Flamengo voltou a usar os principais jogadores no estadual após um início ruim do sub-20 na disputa do torneio.

— O Flamengo errou no planejamento ao abrir mão dele. Ao fazer os titulares voltarem mais cedo das férias. O Filipe Luís, não teve a coragem que o Dorival Jr. teve, em deixar o Rodrigo Garro, um dos melhores jogadores do elenco, no banco, por não está bem fisicamente — iniciou o jornalista, antes de completar.

— O Filipe não, colocou Arrascaeta e Jorginho, que de novo, não jogaram nada. Para mim esse é o maior erro do Flamengo. Ter abdicado do que tinha corretamente planejado. Dana-se o Campeonato Carioca — concluiu.

Temporada do Flamengo

O Rubro-Negro conheceu a terceira derrota seguida na temporada de 2026 na decisão da Supercopa do Brasil, diante do Corinthians, no último domingo (1). Esta foi a primeira vez que o retrospecto negativo acontece sob o comando de Filipe Luís. Além da derrota para o Timão, o Flamengo também perdeu para São Paulo, pelo Brasileirão, e Fluminense, pelo Carioca.

O cenário concretiza o início de temporada ruim do clube. No estadual, a equipe precisa de uma combinação de resultados na última rodada para avançar para a fase final, caso contrário, irá para o quadrangular da briga contra o rebaixamento.

No Brasileirão, o Flamengo encara o Internacional, nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, na busca dos primeiros pontos na competição. Após a estreia com derrota para o São Paulo, o Rubro-Negro se encontra na 12ª colocação do campeonato.

