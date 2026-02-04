menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista parabeniza jogador do Corinthians por provocação: 'Coragem'

Fato aconteceu após título da Supercopa do Brasil

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
09:16
Corinthians venceu o Flamengo na Supercopa (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
imagem cameraElenco do Corinthians em final da Supercopa do Brasil de 2026 (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jornalista Mauro Cezar Pereira elogiou o meia André Carrillo, do Corinthians, por falar sobre os problemas financeiros do clube, após a final da Supercopa do Brasil, no último domingo (1). O fato aconteceu em uma transmissão ao vivo, criada pelo próprio atleta, durante o voo de volta da delegação corintiana a São Paulo.

Durante o programa "Posse de Bola", da rádio "Jovem Pan", na última terça-feira (3), Mauro Cezar analisou a fala do jogador. Para o comentarista, Carrillo teve uma atitude corajosa ao não "mascarar" a atuação situação do clube com o título da Supercopa.

— Acho que o pessoal não entendeu a ironia dele. Ele está sacaneando o clube. Claro, que precisa de jogador para buscar títulos de verdades Brasileirão e Libertadores. O Carrillo não tirou sarro dos demais, mas sim do próprio Corinthians — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Espero que o torcedor não fique com raiva dele, mas sim do dirigente. O Carrillo teve coragem de fazer uma manifestação que impede, ou dificulta, os passadores de pano escondam os problemas do clube em função da conquista de um troféu secundário. Achei legal o que ele fez, e parabéns, teve coragem, não foi frouxo — concluiu.

O que disse o meia do Corinthians?

Em uma transmissão ao vivo durante o voo de volta a São Paulo após o título, André Carrillo apareceu com uma cerveja na mão e celebrando a conquista. Foi então, que o meia, com ironia, abordou a atuação situação financeira do Corinthians.

— Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador, mas levanta troféus. Não temos dinheiro para contratar mais, mas na fase decisiva somos fod**. Estamos cheios de dívidas, mas fod*** — disse Carrillo.

Carrillo falou sobre problemas financeiros do Corinthians após título da Supercopa do Brasil (Foto: Gazetta Press)
Carrillo falou sobre problemas financeiros do Corinthians após título da Supercopa do Brasil (Foto: Gazetta Press)

