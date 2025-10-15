Atlético-MG terá casa cheia em clássico contra o Cruzeiro
Clube divulgou nova parcial de ingressos vendidos
Na manhã desta quarta-feira o Atlético divulgou uma nova parcial de ingressos para a partida contra o Cruzeiro. A bola rola para o clássico às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.
Segundo informou a assessoria do clube, 35 mil atleticanos já garantiram presença para o duelo de logo mais. A expectativa é que esse número aumente até a hora do jogo. Vale lembrar que o estádio contará apenas com torcedores do Galo, seguindo o acordo de torcida única nos clássicos, medida assinada pelos clubes em janeiro de 2024, e válida a princípio até final de 2025.
A torcida atleticana busca retomar a confiança no time, após resultados negativos e desempenhos ruins. A vitória por 3 a 1 contra o Sport no último jogo, foi o primeiro passo para isso, o time venceu e convenceu com uma boa atuação. Uma vitória no clássico pode significar virada de chave na reta final da temporada, buscando objetivos maiores dentro do Campeonato Brasileiro.
Ingressos Atlético x Cruzeiro
O torcedor que deseja ir ao jogo e ainda não garantiu a entrada é possível comprar pelo site Galo na Veia. Os ingressos tem valores a partir de R$24,90 para sócios torcedores do clube e variam até R$398,00 para não sócios ou em setores mais exclusivos.
Confira os valores das entradas:
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira: R$ 83,00
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
Clubes / Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
Clubes / Meia-entrada: R$ 51
Inteira: R$ 102
Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 52,20
GNV Preto: R$ 60,90
GNV Prata: R$ 69,60
GNV Branco: R$ 78,30
Clubes / Meia-entrada: R$ 87
Inteira: R$ 174,00
Inter Oeste Premium (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65,10
GNV Preto: R$ 75,95
GNV Prata: R$ 86,80
GNV Branco: R$ 97,65
Clubes / Meia-entrada: R$ 108,50
Inteira: R$ 217
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,60
GNV Preto: R$ 63,70
GNV Prata: R$ 72,80
GNV Branco: R$ 81,90
Clubes / Meia-entrada: R$ 91
Inteira: R$ 182
Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 48,60
GNV Preto: R$ 56,70
GNV Prata: R$ 64,80
GNV Branco: R$ 72,90
Clubes / Meia-entrada: R$ 81
Inteira: R$ 162
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 91,20
GNV Preto: R$ 106,40
GNV Prata: R$ 121,60
GNV Branco: R$ 136,80
Clubes / Meia-entrada: R$ 152
Inteira: R$ 304
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 114
GNV Preto: R$ 133
GNV Prata: R$ 152
GNV Branco: R$ 171
Clubes / Meia-entrada: R$ 190
Inteira: R$ 380
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 119,40
GNV Preto: R$ 139,30
GNV Prata: R$ 159,20
GNV Branco: R$ 179,10
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 199
Inteira: R$ 398
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 350
