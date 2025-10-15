Atlético-MG terá casa cheia em clássico contra o Cruzeiro

Na manhã desta quarta-feira o Atlético divulgou uma nova parcial de ingressos para a partida contra o Cruzeiro. A bola rola para o clássico às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo informou a assessoria do clube, 35 mil atleticanos já garantiram presença para o duelo de logo mais. A expectativa é que esse número aumente até a hora do jogo. Vale lembrar que o estádio contará apenas com torcedores do Galo, seguindo o acordo de torcida única nos clássicos, medida assinada pelos clubes em janeiro de 2024, e válida a princípio até final de 2025.

A torcida atleticana busca retomar a confiança no time, após resultados negativos e desempenhos ruins. A vitória por 3 a 1 contra o Sport no último jogo, foi o primeiro passo para isso, o time venceu e convenceu com uma boa atuação. Uma vitória no clássico pode significar virada de chave na reta final da temporada, buscando objetivos maiores dentro do Campeonato Brasileiro.

Torcida do Atlético-MG em jogo da Copa do Brasil (Fotos: Pedro Click / Atlético)

Ingressos Atlético x Cruzeiro

O torcedor que deseja ir ao jogo e ainda não garantiu a entrada é possível comprar pelo site Galo na Veia. Os ingressos tem valores a partir de R$24,90 para sócios torcedores do clube e variam até R$398,00 para não sócios ou em setores mais exclusivos.

Confira os valores das entradas:

Inter Sul (Portões 11 e 15)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90

GNV Preto: R$ 29,05

GNV Prata: R$ 33,20

GNV Branco: R$ 37,35

Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50

Inteira: R$ 83,00

Inter Norte (Portão 6)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90

GNV Preto: R$ 29,90

GNV Prata: R$ 29,90

GNV Branco: R$ 29,90

GNV da Massa: R$ 29,90

Clubes / Meia-entrada: R$ 49,83

Inteira: R$ 99,65

Inter Leste (Portões 5 e 12)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60

GNV Preto: R$ 35,70

GNV Prata: R$ 40,80

GNV Branco: R$ 45,90

Clubes / Meia-entrada: R$ 51

Inteira: R$ 102

Inter Oeste (Portão 14)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 52,20

GNV Preto: R$ 60,90

GNV Prata: R$ 69,60

GNV Branco: R$ 78,30

Clubes / Meia-entrada: R$ 87

Inteira: R$ 174,00

Inter Oeste Premium (Portão 14)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65,10

GNV Preto: R$ 75,95

GNV Prata: R$ 86,80

GNV Branco: R$ 97,65

Clubes / Meia-entrada: R$ 108,50

Inteira: R$ 217

Brahma Sul (Portão 13)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,60

GNV Preto: R$ 63,70

GNV Prata: R$ 72,80

GNV Branco: R$ 81,90

Clubes / Meia-entrada: R$ 91

Inteira: R$ 182

Brahma Norte (Portão 4)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 48,60

GNV Preto: R$ 56,70

GNV Prata: R$ 64,80

GNV Branco: R$ 72,90

Clubes / Meia-entrada: R$ 81

Inteira: R$ 162

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 91,20

GNV Preto: R$ 106,40

GNV Prata: R$ 121,60

GNV Branco: R$ 136,80

Clubes / Meia-entrada: R$ 152

Inteira: R$ 304

Brahma Leste Premium (Portão 8)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 114

GNV Preto: R$ 133

GNV Prata: R$ 152

GNV Branco: R$ 171

Clubes / Meia-entrada: R$ 190

Inteira: R$ 380

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 119,40

GNV Preto: R$ 139,30

GNV Prata: R$ 159,20

GNV Branco: R$ 179,10

GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 199

Inteira: R$ 398

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300

Lounge Leste (Portão 1): R$ 350

Camarote Adicional (Portão 1): R$ 350