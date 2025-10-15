Cinco anos depois da final da Libertadores da América de 2020, entre Palmeiras e Santos, a partida ainda é assunto. Isso porque Cuca, então técnico do Peixe, e Marcos Rocha, ex-lateral do clube alviverde, protagonizaram uma cena de atrito durante o jogo.

continua após a publicidade

A decisão estava empatada em 0 a 0 no segundo tempo quando ambos se envolveram em uma confusão durante uma cobrança de lateral. Cuca acabou expulso e, segundo Marcos Rocha, o treinador ainda guarda mágoas do lance. O Palmeiras acabou se sagrando campeão naquela oportunidade.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Como eu batia o lateral forte, na hora que fui pegar a bola ele veio pra cima pra não deixar. Nisso, embolamos, caímos, e o juiz expulsou o Cuca. Ele vai pra torcida, torcida bate palma, e gol do Palmeiras. Quando peguei o telefone, tinha umas dez mensagens apagadas dele. Deve ter me xingado muito — revelou o lateral em entrevista ao canal de Duda Garbi, “Um Assado Para…”.

continua após a publicidade

Marcos Rocha ainda contou que, durante um encontro recente em um confronto contra o Atlético-MG, Cuca afirmou que “ainda tinha mágoas” do lateral.

— Até esse ano, que jogamos contra o Atlético, o Cuca ainda estava com raiva de mim. Cinco, seis anos depois. Eu falei: “Cuca, para com isso, estamos ficando velhos”. Mas ele disse: “Tenho uma magoazinha no coração, vai passar” — explicou.

continua após a publicidade

Marcos Rocha em sua apresentação no Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Marcos Rocha no Atlético-MG?

Antes do acerto com o Grêmio, Marcos Rocha revelou que chegou a ser oferecido ao Atlético-MG, mas foi recusado pelo treinador, que estava no comando do clube na época.

— Quando surgiu a oportunidade, a gente ligou pra lá, mas o Cuca não deixou. Falou que já tinha dois laterais e não precisava de mim — finalizou.

Ao longo de oito temporadas vestindo a camisa do Palmeiras, Marcos Rocha construiu uma trajetória marcante e vitoriosa. O lateral-direito disputou 340 partidas pelo clube, contribuindo com nove gols e 37 assistências.

Nesse período, o jogador levantou 12 troféus: três títulos do Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023) e duas conquistas da Copa Libertadores (2020 e 2021). Também foi campeão da Copa do Brasil em 2020, da Supercopa do Brasil em 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2022. No cenário estadual, somou quatro títulos do Campeonato Paulista, em 2020, 2022, 2023 e 2024.