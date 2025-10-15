O Atlético Mineiro vai receber o rival Cruzeiro nesta quarta-feira (15), às 21h30 do horário de Brasília. Veja como ficaria uma seleção de 11 jogadores com maior valor de mercado do clássico. As posições também serão definidas de acordo com a disponibilidade dos atletas.

continua após a publicidade

No gol, o arqueiro mais valioso do clássico é o Everson, do Atlético Mineiro. O jogador está avaliado em 1,2 milhões de euros (R$ 7,6 milhões).

O lateral esquerdo do time será Guilherme Arana, do Galo, avaliado em 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões). Já na direita será Natanael, também do alvinegro, valendo 6 milhões de euros (R$ 38 milhões).

continua após a publicidade

Os zagueiros mais valiosos dos times são Fabrício Bruno e Lyanco, mas ambos não poderão jogar. O defensor cruzeirense está voltando de viagem após defender a Seleção Brasileira, enquanto o atleticano está machucado. Com estes dois desfalques, a dupla de zaga será João Marcelo, do Cruzeiro,. valendo 5,5 milhões de euros (R$ 34,9 milhões) e Jr Alonso, do Atlético, que vale 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões).

No meio campo o domínio é do Cabuloso, com Matheus Pereira valendo 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões), Christian, também do Cruzeiro, que vale 9 milhões de euros (R$ 57 milhões) e por fim, Gustavo Scarpa, único atleticano da posição com valor de mercado de 7,5 milhões de euros (R$ 46,8 milhões).

continua após a publicidade

No ataque, outra vez, o time Celeste domina. Kaio Jorge, artilheiro do campeonato, puxa a fila com um valor de mercado de 17 milhões de euros (R$ 107 milhões), logo depois vem Sinisterra, também da Raposa, valendo 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões). Por último, Rony, do Galo, fecha o time. O atacante atleticano é avaliado em 6 milhões de euros (R$ 38 milhões).

Gustavo Scarpa atuando pelo Atlético Mineiro. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira como ficou a equipe:

Everson (CAM) - 1,2 milhões de euros (R$ 7,6 milhões) Guilherme Arana (CAM) - 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões) Natanael (CAM) - 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) João Marcelo (CRU) - 5,5 milhões de euros (R$ 34,9 milhões) Jr Alonso (CAM) - 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) Matheus Pereira (CRU) - 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões) Christian (CRU) - 9 milhões de euros (R$ 57 milhões) Gustavo Scarpa (CAM) - 7,5 milhões de euros (R$ 46,8 milhões) Kaio Jorge (CRU) - 17 milhões de euros (R$ 107 milhões) Sinisterra (CRU) - 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões) Rony (CAM) - 6 milhões de euros (R$ 38 milhões)

No total, esta equipe vale 90,2 milhões de euros (R$ 570,9 milhões).

Top 10 jogadores mais valiosos do Atlético MG:

Guilherme Arana – 8 milhões de euros (R$ 50,7 milhões) Natanael – 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) Rony – 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) Gustavo Scarpa – 7,5 milhões de euros (R$ 46,8 milhões) Gabriel Menino – 7 milhões de euros (R$ 43,7 milhões) Tomás Cuello – 7 milhões de euros (R$ 43,7 milhões) Lyanco – 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) Christian – 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) Fausto Vera – 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) Alan Franco – 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões)

Top 10 jogadores mais valiosos do Cruzeiro: