O treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, selecionou os 26 jogadores, que vão defender a Amerelinha na próxima Data-Fifa. Na ocasião, o Brasil irá enfrentar Senegal e Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18 de novembro. Após a divulgação, o jornalista Eric Faria questionou alguns critérios usados pelo italiano.

Durante o programa "Seleção Sportv", o comunicador descordou da presença do atacante Richarlison, do Tottenham. Para ele, Kaio Jorge, do Cruzeiro, vive um momento melhor, e por isso, poderia ser mais útil na preparação do Brasil para a próxima Copa do Mundo.

- Não me empolguei, de verdade. Eu não estou entendendo alguns critérios que o Ancelotti tem usado. A convocação do Richarlison neste momento, para mim, não faz sentido. O Kaio Jorge hoje, é um atacante mais útil para a Seleção Brasileira que o Richarlison. Ele fez uma Copa bacana, tem carreira internacional, mas o momento não é do Richarlison - comentou Eric.

Convocação da Seleção

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

