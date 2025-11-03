Eric Faria questiona convocação de medalhão para a Seleção: 'Não faz sentido'
Carlo Ancelotti divulgou os 26 nomes convocados nesta segunda-feira (3)
O treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, selecionou os 26 jogadores, que vão defender a Amerelinha na próxima Data-Fifa. Na ocasião, o Brasil irá enfrentar Senegal e Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18 de novembro. Após a divulgação, o jornalista Eric Faria questionou alguns critérios usados pelo italiano.
Durante o programa "Seleção Sportv", o comunicador descordou da presença do atacante Richarlison, do Tottenham. Para ele, Kaio Jorge, do Cruzeiro, vive um momento melhor, e por isso, poderia ser mais útil na preparação do Brasil para a próxima Copa do Mundo.
- Não me empolguei, de verdade. Eu não estou entendendo alguns critérios que o Ancelotti tem usado. A convocação do Richarlison neste momento, para mim, não faz sentido. O Kaio Jorge hoje, é um atacante mais útil para a Seleção Brasileira que o Richarlison. Ele fez uma Copa bacana, tem carreira internacional, mas o momento não é do Richarlison - comentou Eric.
➡️ Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos
Convocação da Seleção
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
