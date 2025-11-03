menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Eric Faria questiona convocação de medalhão para a Seleção: 'Não faz sentido'

Carlo Ancelotti divulgou os 26 nomes convocados nesta segunda-feira (3)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
16:53
eric faria2
imagem cameraEric Faria questionou nome presente na lista de Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, selecionou os 26 jogadores, que vão defender a Amerelinha na próxima Data-Fifa. Na ocasião, o Brasil irá enfrentar Senegal e Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18 de novembro. Após a divulgação, o jornalista Eric Faria questionou alguns critérios usados pelo italiano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Seleção Sportv", o comunicador descordou da presença do atacante Richarlison, do Tottenham. Para ele, Kaio Jorge, do Cruzeiro, vive um momento melhor, e por isso, poderia ser mais útil na preparação do Brasil para a próxima Copa do Mundo.

- Não me empolguei, de verdade. Eu não estou entendendo alguns critérios que o Ancelotti tem usado. A convocação do Richarlison neste momento, para mim, não faz sentido. O Kaio Jorge hoje, é um atacante mais útil para a Seleção Brasileira que o Richarlison. Ele fez uma Copa bacana, tem carreira internacional, mas o momento não é do Richarlison - comentou Eric.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos

Convocação da Seleção

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

continua após a publicidade

➡️ Veja os destaques do Brasil na Copa do Mundo sub-17

Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
Carlo Ancelotti é o atual treinador da Seleção Brasileira e convocou 26 jogadores para a próxima Data-Fifa de 2025 (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias