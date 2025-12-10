Filipe Luís, do Flamengo, critica bola do Mundial e planeja atividades para adaptação

A bola do Mundial, disputado em Doha, no Catar, chamou atenção durante a partida entre Flamengo e Cruz Azul, do México. Torcedores observaram que a bola corria muito rápido no campo do Estádio Ahmad bin Ali. Após a partida, o técnico Filipe Luís criticou a bola. Além disso, o treinador também comentou a qualidade do gramado.

continua após a publicidade

- Cada jogo é um jogo. Estou sentindo que os jogadores estão em adaptação ao gramado, que é muito rápido, e à bola principalmente, que é muito lisa e escapa muito, acelera muito. Os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos muitos erros simples de domínio e de passe que os jogadores não costumam fazer - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Bruno Henrique em Cruz Azul x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- O gramado do CT é um pouco diferente do estádio. Esse é parecido com o do campo do Corinthians e do Inter. É um dos melhores do Brasil e do mundo. É mais com a bola. Senti que ela escapa um pouco, escorrega. Vamos tentar fazer um tipo de trabalho para que os jogadores se adaptem mais rápido a essa situação. Porque a bola da Libertadores também é diferente da do Brasileiro. E os jogadores acabam se adaptando conforme vão tendo mais minutos com ela. Mas não é desculpa. Temos que nos adaptar a essa situação. É ver o que fizemos de errado, corrigir e não tenho dúvida que os jogadores vão se sentir melhor no próximo jogo - completou o treinador.

continua após a publicidade

Como citado por Filipe Luís, alguns jogadores também relataram que a bola do Mundial corre mais rápido que as usadas no Brasileirão e na Libertadores. Diante deste cenário, o técnico Filipe Luís fará, nos próximos dias, atividades visando essa adaptação dos atletas.

O Rubro-Negro terá dos treinos antes da partida contra o Pyramids, do Egito, no sábado, no mesmo estádio. Além da vaga para a decisão, que já conta com o PSG, o confronto, marcado para as 14h, vale a taça da Copa Challenger.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Cruz Azul e Flamengo

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

Segundo tempo

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta buscou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.