Rafael vira assunto após eliminação do São Paulo: 'Sinceramente'

O São Paulo foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil ao ser derrotado por 3 a 1. O Tricolor havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, mas viu, no rebote de Rafael e gol de Mandaca, a classificação ir por água abaixo nos acréscimos da partida.

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Durante o jogo, a equipe de Roger Machado teve um jogador expulso aos 44 minutos da primeira etapa e ficou com um a menos durante o resto do jogo. Ferreirinha recebeu o cartão vermelho por conduta violenta e dificultou os ímpetos do Soberano. O time até conseguiu empatar o jogo com Tapia, mas, aos 49 minutos, Rafael deu rebote na cabeça de Mandaca e o Juventude marcou.

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Veja alguns comentários de torcedores sobre o goleiro:

Mandaca fez o gol que eliminou o São Paulo (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o jogo?

O Juventude controlou as ações e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.

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Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.

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