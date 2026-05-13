Copa do Brasil: Juventude provoca São Paulo e Roger Machado após vitória

O Juventude não perdoou o São Paulo de Roger Machado após eliminar o time paulista na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13). Nas redes sociais, o clube gaúcho provocou o técnico tricolor, que somou passagens por Grêmio e Internacional. Além do treinador, a equipe jaconera também brincou com o áudio vazado do presidente do São Paulo, Harry Massis.

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Veja as provocações:

Áudio vazado de Harry Massis sobre Roger Machado

O presidente do São Paulo, Harry Massis, teve um áudio vazado no qual fala sobre a situação de Roger Machado e cita aspectos financeiros do clube. O áudio teria sido enviado a um amigo de Massis. Nele, o presidente revela que o São Paulo ainda está lidando com multas rescisórias de ex-treinadores, e por isso, não poderia demitir Roger Machado e ir atrás de outro nome no mercado.

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Na fala, Massis também revela que "nunca disse que o clube seria campeão". Isso faz alusão a uma entrevista dada pelo presidente em exercício após a final da Copinha, em que disse que o clube era "incaível". O Lance! apurou que o contexto seria considerando o Campeonato Brasileiro - e não as copas.

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Veja o áudio:

"Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se chegarmos em 6º do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, não é assim. Eu não vou trocar ninguém. Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso, multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Vamos ter calma. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Eu também estou nervoso. É um desabafo que estou tendo com você, sei o quanto são-paulino você é, assim como eu. Não é você que está doido, eu também estou. Mas não temos condição"

Juventude comemora gol contra o São Paulo na Copa do Brasil (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Folhapress)

Como foi Juventude x São Paulo

O Juventude controlou as ações e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.

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Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.

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