Apesar da derrota por 1 a 0 para o Flamengo no clássico deste domingo (20), o técnico Renato Gaúcho analisou a derrota com um olhar surpreendentemente positivo. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador do Fluminense se disse "muito satisfeito" com o desempenho tático de sua equipe e afirmou que um erro pontual decidiu um jogo parelho.

O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Pedro, aos 39 minutos do segundo tempo.

Wallace Yan x Freytes em Flamengo x Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

'Taticamente, fizemos uma partida muito boa'

Para Renato, o Fluminense conseguiu neutralizar o adversário na maior parte do tempo, mesmo que o rival tivesse mais posse de bola.

— Fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro de campo. Tirando o lance do gol, taticamente fizemos uma partida muito boa. Jogamos contra um adversário que disputa o título, que está sempre na parte de cima da tabela. O Flamengo não criou mais que a gente, foi um jogo parelho — analisou o treinador.

'Uma falha nossa': Renato Gaúcho lamenta gol no final

O técnico lamentou que o resultado tenha sido decidido em um lance de desatenção de sua equipe, comparando o erro ao que aconteceu na derrota para o Cruzeiro.

— O Flamengo teve mais a bola, e o Flamengo conseguiu, numa falha nossa, fazer o gol e nos vencer. Criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco, chance de gol ninguém havia tido — disse.

— No lance de uma falha nossa, tomamos o gol no final. Foi uma desatenção que tivemos também no primeiro tempo contra o Cruzeiro e nós pagamos caro. O jogo estava bem controlado, qualquer uma das equipes poderia ter vencido por 1 a 0, ou poderia ter terminado 0 a 0. Infelizmente, tomamos esse gol — concluiu.

