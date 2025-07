Ex-Palmeiras analisa momento de Vitor Roque: ‘Não se esconde’

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2, no último domingo (20), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Fernando Prass, ex-goleiro do Alviverde, elogiou a atuação de Vitor Roque no confronto. O atacante não chegou a balançar as redes, mas na visão do atual comentarista, ele foi importante para a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o ex-jogador destacou a disposição tática do camisa 9. Prass citou que a fase do jogador não é muito boa, mas elogiou o fato dele se mostrar participativo e intenso ao longo das partidas.

- Falamos várias vezes na transmissão sobre o peso nas costas do Vitor Roque por gols. Mas ele faz um bom jogo hoje. Não pelo gol, mas foi uma partida de movimentação e de ataque o espaço. Muita das vezes, quando o jogador tem esse peso e sente, ele acaba se escondendo. Porque a fase não é boa, as jogadas não dão certo, mas o Vitor Roque não. Ele entrou na partida e fez uma boa atuação - disse o comentarista.

continua após a publicidade

Vale destacar, que Vitor Roque teve a chance de marcar um gol na vitória sobre o Atlético-MG. Aos 5 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu um cruzamento na medida de Piquerez, mas a finalização foi sem precisão e o arremate desviou em Júnior Alonso, antes de parar no fundo das redes. Na súmula, a arbitragem creditou o lance como gol contra do zagueiro.

➡️ Vitor Roque vira assunto em Palmeiras x Atlético-MG: ‘Deu sorte’

Palmeiras x Atlético-MG

Em campo, a equipe do técnico Abel Ferreira dominou as ações. O Alviverde abriu o placar com Lucas Evangelista, aos 33 minutos. Atrás do placar, o Galo ganhou esperanças no confronto após deixar tudo igual com Hulk, de falta, nos acréscimos da primeira etapa.

continua após a publicidade

O gol alvinegro não intimidou o Palmeiras, que retornou para a segunda etapa com o domínio do confronto. Logo aos 5 minutos, Júnior Alonso marcou contra e deixou o alviverde novamente na frente do placar.

A vantagem aumentou quando Maurício balançou as redes aos 31 minutos. Na reta final, já nos acréscimos finais, Hulk marcou novamente de falta e diminuiu o placar. Apesar disso, o Atlético-MG não teve forças para buscar o empate.

Com a vitória, o Palmeiras somou 26 pontos e assumiu a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Galo terminou a rodada 9ª colocação, tendo 20 pontos, em 15 rodadas disputadas pelas competição.