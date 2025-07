Jornalista critica dirigente do Flamengo em caso Pedro: ‘Fala mais que a boca’

Pedro decidiu e o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues não poupou palavras para criticar a postura de José Boto em relação ao atrito recente entre o camisa 9 e o técnico Filipe Luís.

Durante a programação do canal TNT Sports, o comunicador chamou atenção para o vazamento da informação de interesse na venda do atacante. Além disso, Vitor Sérgio Rodrigues questionou a ausência de José Boto para tratar do assunto publicamente.

- Precisamos falar do grande culpado desta situação (atrito entre Filipe Luís e Pedro), que é o José Boto. Ele durante a Copa do Mundo, estava falando mais do que a boca. Tava dando entrevista para todo mundo, para a imprensa estrangeira, estava nos treinos falando bobagem para setorista. Tanto é, que depois de uma grande bobagem que ele falou, a assessoria falou para os jornalistas que era em "off" - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Deu essa cagada toda, e ele não apareceu ainda. Se ele tivesse honra, quem falaria tudo que o Filipe Luís falou depois do jogo contra o São Paulo, seria ele. Seria uma atitude de honra. Ele não teve e deixou o treinador fazer aquilo. Era uma decisão do departamento de futebol. Além dele fazer uma meia culpa, de que ele ou alguem do departamento dele deixou vazar o interesse na venda do Pedro - concluiu.

Atrito entre Pedro e Filipe Luís

Tudo começou na partida entre Flamengo e São Paulo, quando o camisa 9 não foi relacionado para o confronto da 13ª rodada do Brasileirão. Em coletiva de imprensa, o técnico justificou a ausência do atleta por conta de treinos ruins durante a semana do compromisso.

Na crítica, Filipe Luís usou palavras pesadas contra o atacante. Ele chegou a afirmar que o trabalho do atacante durante aquela semana tinha "beirado ao rídulo". A situação se estendeu até o Fla-Flu do último domingo (20). Vale destacar, que antes do clássico, Pedro também ficou de fora na derrota do Flamengo para o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O retorno do camisa 9 ao clube aconteceu em grande estilo. O Rubro-Negro e o Fluminense iam protagonizando um empate sem gols, pela 15ª rodada do campeonato nacional, quando o atacante surgiu para marcar. O feito aconteceu após uma cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que achou Léo Ortiz na área. O zagueiro desfiou a bola na primeira trave, que encontrou Pedro para balançar as redes e definir o clássico.

Com a vitória, o Flamengo somou 30 pontos, mas permaneceu na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. O cenário aconteceu por conta da vitória do Cruzeiro, atual líder, sobre o Juventude na rodada . Já o Fluminense, ficou na 8ª posição, com 20 pontos somados.