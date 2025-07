Denílson faz alerta ao Palmeiras após baixa no elenco: ‘Dificuldades’

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2, no último domingo (20), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou a primeira vez que o Alviverde não pode contar com Richard Ríos, que foi vendido para o Benfica, de Portugal. Apesar da vitória, Denílson, ex-jogador do Alviverde, fez um alerta para o restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ídolo palmeirense chamou atenção para a recente importância do jogador colombiano na equipe de Abel Ferreira. Ele previu dificuldades de substituíção do atleta e apontou que Lucas Evangelista, substituto imediato, apresenta características diferentes.

- O Palmeiras pode sentir muita falta do Richard Ríos. Ele vivia um momento muito bom com a camisa do Palmeiras. Muita confiança, entregava lá na frente e voltava para marcar. No jogo da Copa do Mundo contra o Chelsea, ele se desdobrou em campo - disse Denílson no programa "Fechamento", do Sportv, antes de completar.

continua após a publicidade

- Acho que o Palmeiras vai ter dificuldades. O Evangelista, que fez o gol, e que pode ter um futuro interessante no clube, mas tem características completamente diferentes do Ríos. É bom jogador? É, mas ele não entrega para o time do Abel o que o Richard Ríos entregava - concluiu.

Richard Ríos acompanhou jogo entre Palmeiras e Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Vitor Roque vira assunto em Palmeiras x Atlético-MG: ‘Deu sorte’

Palmeiras x Atlético-MG

Mesmo sem Richard Ríos, a equipe do técnico Abel Ferreira dominou as ações em campo. O Alviverde abriu o placar justamente com Lucas Evangelista, que entrou no lugar do colombiano, aos 33 minutos. O gol do volante aconteceu após uma cobrança de escanteio, onde o camisa 30 subiu mais que a defesa adversária para marcar.

continua após a publicidade

Atrás do placar, o Galo ganhou esperanças no confronto após deixar tudo igual com Hulk, de falta, nos acréscimos da primeira etapa. O gol alvinegro não intimidou o Palmeiras, que retornou para a segunda etapa com o domínio do confronto.

Logo aos 5 minutos, Júnior Alonso marcou contra e deixou o alviverde novamente na frente do placar. A vantagem aumentou quando Maurício balançou as redes aos 31 minutos. Na reta final, já nos acréscimos finais, Hulk marcou novamente de falta e diminuiu o placar. Apesar disso, o Atlético-MG não teve forças para buscar o empate.

Com a vitória, o Palmeiras somou 26 pontos e assumiu a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Galo terminou a rodada 9ª colocação, tendo 20 pontos, em 15 rodadas disputadas pelas competição.