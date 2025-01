O atacante Gabigol foi apresentado pelo Cruzeiro no último dia 5 de janeiro em um Mineirão lotado, com mais de 40 mil torcedores celestes. De lá para cá, foram só cinco dias no novo clube, mas o jogador já aparenta está entrosado com os novos companheiros. Um momento dele com o meia Matheus Henrique viralizou nas redes sociais.

Em um vídeo divulgado pela TV Cruzeiro, o camisa 9 aparece brincando com o novo companheiro de time durante treino nos Estados Unidos, na última quinta-feira (9). Na ocasião, Matheus Henrique estava realizando uma foto com a equipe de mídias do clube mineiro, quando Gabigol passou e brincou com o tamanho da cabeça do meia: "3x4? Não cabe. Sem zoom". Veja o vídeo abaixo:

Cruzeiro nos Estados Unidos

O clube celeste chegou na última segunda-feira (6) em Tampa, nos Estados Unidos, onde irá realizar a pré-temporada de 2025. A equipe do técnico Fernando Diniz irá disputar o torneio FC Series, que contará com a presença de mais três gigantes da série A do Brasileirão. Tratam-se de Flamengo, ex-time de Gabigol, São Paulo e Altético-MG.

O torneio se inicia no próximo dia 15 de janeiro e terá transmissões do canal "Goat" e da "TNT Sports", no Youtube. A Band detém os direitos de transmissão do torneio na TV aberta, enquanto a Globo, transmite os jogos pelo Sportv e Premiere. Além dos quatro brasileiros, o Orlando City, da MLS, também disputa a competição.

Veja o calendário da FC Series:

15/1 - 21h30

Cruzeiro x São Paulo (Orlando)

18/1 - 17h

Atlético-MG x Cruzeiro (Orlando)

19/1 - 17h

São Paulo x Flamengo (Miami)

25/1 - 17h

Orlando City x Atlético-MG (Orlando)