imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

AO VIVO: assista à apresentação de Tite no Cruzeiro

O comandante foi anunciado no fim de 2025

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/01/2026
12:30
Atualizado há 0 minutos
Tite na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
A poucos dias do início da temporada e após alguns treinamentos com o grupo, o técnico Tite será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta quarta-feira (7). O comandante concederá entrevista coletiva na Toca da Raposa II às 13h30 (de Brasília), com transmissão da TV Cruzeiro.

O técnico foi anunciado pela Raposa em 16 de dezembro de 2025, apenas um dia depois da saída de Leonardo Jardim. Aos 64 anos, o gaúcho estava parado há mais de um ano, desde seu trabalho no Flamengo.

Em sua chegada, Tite pediu a membros da diretoria que o clube não se desfizesse de nenhum jogador. Até o momento, saíram apenas Mateo Gamarra, Eduardo, Bolasie e Gabigol.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Tite já teve contato com jogadores do Cruzeiro

Na última segunda-feira (5), os jogadores titulares do Cruzeiro se reapresentaram na Toca da Raposa II e tiveram o primeiro contato com o treinador. Pela manhã, o comandante, ao lado de membros de sua comissão técnica e da diretoria celeste, se reuniu com os atletas no auditório do centro de treinamento.

Com uma equipe recheada de reservas, a Raposa irá estrear no Campeonato Mineiro neste sábado. A equipe enfrenta o Pouso Alegre às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Tite na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

  • 10/01/2026 - 18h30 – Cruzeiro x Pouso Alegre – Mineirão, em Belo Horizonte (1ª rodada)
  • 14/01/2026 - 19h00 – Tombense x Cruzeiro – Almeidão, em Tombos (2ª rodada)
  • 17/01/2026 - 16h30 – Cruzeiro x Uberlândia – Mineirão, em Belo Horizonte (3ª rodada)
  • 22/01/2026 - 20h00 – Cruzeiro x Democrata – Mineirão, em Belo Horizonte (4ª rodada)
  • 25/01/2026 - 16h00 – Atlético x Cruzeiro – Arena MRV, em Belo Horizonte (5ª rodada)
  • 01/02/2026 - 16h00 – Betim x Cruzeiro – Arena Vera Cruz, em Betim (6ª rodada)
  • 08/02/2026 - 16h00 – Cruzeiro x América – Mineirão, em Belo Horizonte (7ª rodada)
  • 14/02/2026 - 16h30 – URT x Cruzeiro – Arena DB, em Patos de Minas (8ª rodada)

