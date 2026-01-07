AO VIVO: assista à apresentação de Tite no Cruzeiro

A poucos dias do início da temporada e após alguns treinamentos com o grupo, o técnico Tite será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta quarta-feira (7). O comandante concederá entrevista coletiva na Toca da Raposa II às 13h30 (de Brasília), com transmissão da TV Cruzeiro.

continua após a publicidade

O técnico foi anunciado pela Raposa em 16 de dezembro de 2025, apenas um dia depois da saída de Leonardo Jardim. Aos 64 anos, o gaúcho estava parado há mais de um ano, desde seu trabalho no Flamengo.

Em sua chegada, Tite pediu a membros da diretoria que o clube não se desfizesse de nenhum jogador. Até o momento, saíram apenas Mateo Gamarra, Eduardo, Bolasie e Gabigol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Tite já teve contato com jogadores do Cruzeiro

Na última segunda-feira (5), os jogadores titulares do Cruzeiro se reapresentaram na Toca da Raposa II e tiveram o primeiro contato com o treinador. Pela manhã, o comandante, ao lado de membros de sua comissão técnica e da diretoria celeste, se reuniu com os atletas no auditório do centro de treinamento.

Com uma equipe recheada de reservas, a Raposa irá estrear no Campeonato Mineiro neste sábado. A equipe enfrenta o Pouso Alegre às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

continua após a publicidade

Tite na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro