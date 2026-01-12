Torcedores de clube tradicional no Brasil vão à loucura com Globo de Ouro de Wagner Moura

Wagner Moura se tornou o novo vencedor do Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama com o longa "O Agente Secreto". Nascido em Salvador, o ator e diretor de cinema é fã assíduo de futebol e torce para o Vitória, clube que já declarou amor em diversas oportunidades. No entanto, a conquista enlouqueceu os torcedores do Santa Cruz, que se manifestaram nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Esta foi a primeira vez que um ator brasileiro venceu a premiação. No ano passado, Fernanda Torres venceu na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, com o longa "Ainda Estou Aqui". Obra de Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" também ganhou um prêmio na noite deste domingo (12), o de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Gravado no Recife, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, acompanha a trajetória de um professor universitário, durante a Ditadura Militar, em 1977. Além de destacar elementos da cultura brasileira e nordestina, o personagem interpretado por Wagner Moura faz algumas referências ao Santa Cruz.

continua após a publicidade

Após a conquista histórica para o cinema nacional, os torcedores do Santa se manifestaram nas redes sociais e celebraram o feito de Wagner Moura. Confira abaixo.

Carreira de Wagner Moura até atuação em "O Agente Secreto"

Wagner Moura é um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro. Na TV Globo, Wagner Moura acumulou atuações marcantes na novela "Paraíso Tropical" e na série "Carga Pesada" — esta que marcou sua estreia na emissora. No cinema, o baiano de 49 anos ficou conhecido pelas atuações em "Tropa de Elite 1" e "Tropa de Elite 2", quando interpretou o "Capitão Nascimento". Além disso, Wagner Moura é figurinha carimbada em produções internacionais.

continua após a publicidade

Na série "Narcos", por exemplo, o ator interpretou o narcotraficante colombiano Pablo Escobar. A atuação lhe rendeu uma série de indicações a prêmios, incluindo ao próprio Globo de Ouro. Mesmo com uma carreira consolidada na frente das câmeras, Wagner também atuou fora delas. Em 2019, o torcedor do Vitória se lançou como diretor com o longa "Marighella".