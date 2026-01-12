O Fut&Papo, programa que mistura informação, memória e resenha sobre o futebol brasileiro, passa a fazer parte da programação do Lance! a partir de 2026. Lançado em julho do ano passado, o projeto se consolida agora em sua nova casa, ampliando o alcance e fortalecendo o debate esportivo com identidade própria. E logo na estreia, nesta segunda-feira (12), às 19h (horário de Brasília), o primeiro convidado será o técnico Zé Ricardo, que soma passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Goiás e Criciúma.

Apresentado pelos jornalistas João Lidington e Marcelo Smigol, o Fut&Papo conta com direção de Marcelo Gorodicht e produção de Kaio Fernandes. A grande novidade desta temporada é a presença do jornalista Fernando David, que passa a integrar a equipe de entrevistadores do programa, reforçando ainda mais o time.

Com uma proposta leve e bem-humorada, o Fut&Papo debate as principais notícias dos clubes cariocas, analisa os lances da rodada dos campeonatos e também abre espaço para relembrar a história de grandes craques do futebol e do esporte, sempre conectando passado e presente em conversas descontraídas e informativas.

Desde sua criação, o programa já recebeu nomes importantes do futebol brasileiro, como Bebeto, Sávio, Athirson, Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Nunes, entre outros ídolos que ajudaram a construir capítulos marcantes da história do esporte nacional.

A chegada do Fut&Papo ao Lance reforça o compromisso da plataforma com conteúdos originais, plurais e conectados com a paixão do torcedor, unindo informação, história e resenha em um formato que já conquistou espaço no cenário esportivo.

