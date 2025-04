Medalhista olímpica, Sara Sorribes, bronze nos jogos de Paris em 2024, anunciou que dará pausa na carreira para cuidar da saúde mental. A tenista é mais uma referência do esporte e dar atenção que ficou em destaque quando outras personalidades fizeram o mesmo movimento, como a ginasta Simone Biles.

A espanhola usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a decisão da pausa “temporária ou permanente” após a grande pressão que enfrentava nos jogos.

— Queria dizer que decidi tirar um tempo. Um tempo para mim, para minha cabeça e para meu corpo. Estou sofrendo há muitos meses na quadra de tênis — compartilhou Sara.

—A Sara alegre e feliz que aparece fora de quadra não chega nem perto da realidade do que sinto dentro de mim. Perdi a vontade de treinar, de melhorar e até ir a torneios. Os momentos de sofrimento superam em muito os momentos de tranquilidade. Isso vem de alguém que sempre amou treinar, trabalhar, melhorar e competir — disse a atleta em suas redes sociais.

Debate sobre saúde mental

No mundo do tênis, outras atletas tomaram a mesma atitude que Sara Sorribes para cuidar da saúde mental, na intenção de fazer com que o trabalho continuasse, mas de forma equilibrada e respeitosa com a mente e o corpo. Nomes como a japonesa Naomi Osaka, a australiana Ashleigh Barty e a norte-americana Amanda Anisimova foram exemplos de jogadoras que, independentemente de desempenho ou idade, tiveram seu tempo fora e retornaram à quadra.

Tenista espanhola Sara Sorribes (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Em alguns casos, escolheram a aposentadoria, mas todas tiveram a intenção de colocar sua saúde mental como prioridade para que de alguma forma, conseguissem estar envolvidas com a realidade do tênis e ainda debater sobre a importância da saúde mental e como atletas de todas as modalidades, devem tratar com relevância.

- Quero ser consistente com o que meu corpo sente - declarou a tenista falando sobre a pausa.