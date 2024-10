Atlético-MG x River Plate: time argentino erra nome da Arena MRV

River Plate erra nome da Arena MRV em postagem antes de confronto com o Atlético-MG (Foto: Divulgação/Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 21:14 • Belo Horizonte

Faltando poucas horas para o grande confronto entre Atlético-MG x River Plate, pela semifinal da Copa Libertadores, o time argentino cometeu uma gafe nas redes sociais. Ao divulgar imagens do vestiário pronto, o clube colocou como localização Estádio Presidente Elias Kalil em vez de Arena MRV.

Inicialmente, o novo estádio do Atlético-MG se chamaria Presidente Elias Kalil, em homenagem ao ex-presidente do clube, que comandou o Galo de 1980 a 1985.

▶️ Escalação do Atlético-MG: contra River, atacante volta a ser titular

▶️ Contra o River, Atlético-MG busca manter escrita de 11 anos

No entanto, disputas políticas levaram à alteração do nome. Alexandre Kalil, ex-presidente do clube e filho de Elias Kalil, solicitou que o nome do pai fosse retirado do projeto. O pedido foi aceito durante uma reunião do conselho deliberativo na ocasião.

O River manteve as postagens nas redes sociais e não fez a alteração para o nome correto.