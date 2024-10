SBT faz acordo com Cléber Machado e ida para a Record ganha novo capítulo

Cléber Machado deve deixar o SBT só em dezembro (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 20:05 • São Paulo (SP)

A ida do narrador Cléber Machado para a Record ganhou uma atualização. De acordo com o portal "F5", o locutor fez um acordo com o SBT para deixar a emissora só após o calendário do futebol na emissora, no início de dezembro.

O último jogo da temporada no SBT deve ocorrer entre os dias 10 e 11 de dezembro, na sexta rodada da Champions League. Antes, a emissora também exibe a final da Sul-Americana, que pode ter Corinthians e/ou Cruzeiro.

Cléber Machado acertou com a Record para ser o principal narrador do canal no Campeonato Brasileiro. A emissora de Edir Macedo adquiriu os direitos de transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União até 2027.

A LFU tem como principais clubes: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico Paranaense, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Os jogos como mandantes destas equipes serão exibidos pela Record.

Além de Cléber Machado, a Record também já fechou com outros grandes nomes do meio esportivo, como o ex-jogador Muller, o comentarista Maurício Noriega, a apresentadora Paloma Tocci e a repórter Duda Gonçalves.