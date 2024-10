Quem é a atriz da Globo que teria vivido um affair com Vini jr?

Vini Jr. em ação com a camisa do Real Madrid (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 18:58 • Rio de Janeiro

Vinícius Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, teria vivido um affair com a atriz da Globo Bella Campos. De acordo com o Portal LeoDias, os dois se relacionaram entre junho e julho, deste ano, nos Estados Unidos. No período, o atacante disputava a Copa América com a equipe de Dorival Jr.

A relação teve o início através de interações nas redes sociais. Posteriormente, Vini Jr teria convidado a atriz para acompanhá-lo durante a Copa América. Ela já fazia um intercâmbio nos Estados Unidos quanto aceitou a proposta. Além do dia do jogo, os dois teriam se encontrado outras vezes.

Quem é Bella Campos?

Isabella Karolina de Campos Siqueira Carmo, mais conhecida como Bella Campos, é uma atriz da Rede Globo. Nascida em Cuiabá, ela se mudou para o Rio de Janeiro em 2020 para participar do elenco da 28ª temporada de Malhação. Contudo, a atração foi cancelada antes mesmo de estrear.

Apesar do imprevisto, a atriz seguiu nos planos da emissora. Pouco tempo depois, ela foi escalada para fazer a personagem Muda, no remake da novela "Pantanal". Em 2023, ela interpretou o papel de Jenifer, em "Vai na Fé". Desde então, Bella Campos espera uma nova oportunidade na Rede Globo.

Bella Campos teria vivido um affair com Vini Jr (Reprodução/Instagram)

Namoro com MC Cabelinho

Em outubro de 2022, a atriz iniciou um relacionamento com o cantor MC Cabilinho, que teria começado nos bastidores da novela "Vai na Fé". O término aconteceu em agosto de 2023, após uma suposta traição do rapper vim à tona nas redes sociais.