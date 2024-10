Serginho celebra vitória e diz que jogo era uma ‘final’ para o Santos

Santos venceu o Ceará pela Série B







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 21:15 • São Paulo (SP)

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada da Série B. Diego Pituca marcou o gol do jogo após assistência de Serginho. O 'garçom' da noite foi a escolha de Carille para substituir Giuliano, que ficou fora por um edema na perna direita.



Santos vence o Ceará, mantém liderança e fica próximo do acesso



Com o resultado, o clube alvinegro se manteve na liderança da competição. Serginho concedeu entrevista após o jogo. O meia valorizou a vitória e revelou que a partida foi vista como uma "final de campeonato" para os jogadores.

- A gente sabia que era um jogo decisivo, uma final de campeonato para abrir distância dos times que estavam abaixo. Foi um gol muito importante, estamos felizes. Nós viemos muito concentrados para esse jogo, graças a Deus saímos com a vitória.



O gol santista foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Serginho recebeu a bola na esquerda do ataque do Peixe, cruzou e Diego Pituca cabeceou sozinho para marcar o gol da vitória do clube alvinegro.

Santos venceu o Ceará pela Série B do Brasileirão Foto: Reinaldo Campos/AGIF

Próximo jogo

O Peixe volta a entrar em campo na segunda-feira (28), quando viaja até Itu, no interior de São Paulo, para encarar o Ituano, no Novelli Júnior, às 19h. O Santos é o líder da Série B com 59 pontos. O clube alvinegro está cada vez mais perto da nota de corte para o acesso à primeira divisão do Brasileirão, 64 pontos.