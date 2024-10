Julio Casares reforça confiança em trabalho de Zubeldía no São Paulo

Treinador está no São Paulo desde abril







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 20:38 • São Paulo (SP)

Julio Casares rechaçou qualquer rumor de crise envolvendo Zubeldía e a diretoria. O presidente do São Paulo revelou que teve uma conversa com o técnico, antes da derrota contra o Cuiabá, no começo de outubro, em que reiterou sua confiança no argentino.

- Eu tive uma conversa com o Zubeldía. O dia a dia é uma coisa muito importante no futebol, antes do jogo com o Cuiabá havia pessoas cravando que ele estava sendo fritado, algo que não fazemos no São Paulo. A minha conversa com ele foi para dizer o quanto confiamos no trabalho dele - disse o dirigente em entrevista a TNT Sports.

A reunião aconteceu em período delicado para o Tricolor. O São Paulo foi eliminado da Libertadores no dia 26 de setembro, após perder nos pênaltis para o Botafogo, depois de uma vitória por 1 a 0, no Morumbis. Casares colocou o Brasileirão como objetivo do clube paulista até o fim da temporada.

- Fizemos planejamento para os nove jogos, foi antes do jogo contra o Cuiabá. Isso que quero passar ao torcedores, embora o futebol seja dinâmico, vamos trabalhar semana a semana, jogo a jogo. Caímos da Copa do Brasil e da Libertadores, são coisas do futebol, agora temos uma Copa: o resto do Brasileirão. para terminar o ano bem.

Treinador assumiu o São Paulo neste ano (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Planejamento para 2025

Zubeldía foi contratado em abril e possui contrato com o São Paulo até dezembro de 2025. Durante sua passagem, chegou nas quartas de finais da Libertadores e da Copa do Brasil, quando foi derrotado pelo Atlético Mineiro.

Ao falar sobre 2025, Julio Casares disse que pretende falar sobre o planejamento após o final do Brasileirão. O mandatário Tricolor reforçou a confiança no treinador argentino e reforçou a relação de confiança entre os dois.

- No dia a dia eu vejo todos integrados, diretoria, direção de futebol, claro que sempre discute detalhes de uma rodada, isso é normal. O Zubeldía sabe que todos aqui temos uma lealdade, de trabalho e de princípios. Vamos prosseguir com ele até o fim do Brasileiro, depois do fim de ano vamos falar sobre os próximos anos, mas não vejo nenhum fator que comprometa o trabalho que ele faz.

Próxima partida

O São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão no próximo sábado (26). O Tricolor enfrenta o Criciúma, às 21h, no estádio Heriberto Hülse, no estádio do Tigre. Atualmente, o clube paulista é o quinto colocado da competição nacional, na zona de classificação para a Libertadores 2025, com um ponto a menos que o Flamengo, o quarto lugar.