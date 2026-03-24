ESPN exibe especial com Cannavaro em semana crucial da Itália rumo à Copa
Capitão da Itália na Copa do Mundo de 2006 terá um especial
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A ESPN exibe nesta terça-feira (24), às 22h, o especial "Parla Cannavaro – 20 Anos do Tetra Azzurro", em meio a uma semana decisiva para a Seleção Italiana na luta por uma vaga na próxima Copa do Mundo. O conteúdo também estará disponível na plataforma Disney+.
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Com 27 minutos de duração, o programa apresenta uma entrevista exclusiva com Fabio Cannavaro, capitão do título da Copa do Mundo FIFA de 2006. A conversa é conduzida pelo apresentador Bruno Vicari, com participações dos comentaristas Leonardo Bertozzi e Gian Oddi.
Durante o especial, Cannavaro relembra os bastidores da campanha do tetracampeonato, analisa o contexto da competição — incluindo o favoritismo da Seleção Brasileira de Futebol à época e traça um paralelo com o momento atual da equipe italiana.
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A exibição ocorre às vésperas de compromissos decisivos da Itália pela repescagem europeia. A equipe enfrenta a Seleção da Irlanda do Norte no dia 26 de março, em Bérgamo, em jogo único. Em caso de vitória, encara o vencedor do confronto entre Seleção do País de Gales e Seleção da Bósnia e Herzegovina no dia 31, também em partida única. A Azzurra tenta evitar a terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo.
Capitão em 2006, Cannavaro foi peça central de uma das defesas mais consistentes da história dos Mundiais e teve desempenho determinante para a conquista do título, que culminou com o prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela FIFA naquele ano.
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