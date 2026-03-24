Câmara aprova projeto que cria 'lista suja' de entidades e clubes condenados por racismo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (24) um projeto de lei que cria um cadastro nacional de clubes e demais entidades esportivas condenadas por racismo. A proposta da "lista suja do racismo", agora, seguirá para o Senado.

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Segundo o texto do Projeto de Lei 1069/25, de autoria do deputado Bandeira de Mello (PSB-RJ), as entidades que constarem na lista do cadastro não poderão assinar e receber contratos de patrocínios públicos por até dois anos. A condição se expande a subvenções e benefícios fiscais.

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), relatora em Plenário, afirmou que o projeto está alinhado com a Constituição Federal no combate ao racismo.

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— O mecanismo proposto encontra respaldo em políticas públicas voltadas à promoção da igualdade e ao combate à discriminação. A lista suja do racismo no esporte é algo que inova e dá exemplo para o esporte em nível internacional — disse a deputada, na Câmara.

Alice Portugal, relatora do projeto na Câmara (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A inclusão das entidades e clubes na lista, vale destacar, ocorrerá somente após decisão condenatória transitada em julgado em processo judicial ou em decisão da Justiça Desportiva (TJD ou STJD). A exclusão poderá ser feita caso a parte punida comprove realização de ações de combate às condutas racistas. O texto do projeto de lei aponta os principais objetivos:

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1 - promover a cultura de paz no esporte;

2 - coibir condutas racistas em eventos esportivos;

3 - induzir as organizações esportivas a prevenir condutas racistas de seus torcedores;

4 - incentivar ações educativas que contribuam para o enfrentamento ao racismo no esporte;

5 -tornar o Brasil referência no enfrentamento aos casos de racismo no esporte.

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