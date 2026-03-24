Problema antigo: Atlético-MG é a única equipe do Brasileirão que ainda não pontuou como visitante

Jogar como visitante tem sido uma das principais dificuldades do Atlético na temporada. Os números no Campeonato Brasileiro evidenciam esse cenário: a equipe é a única que ainda não somou pontos fora de casa na competição.

Jogar como visitante tem sido uma das principais dificuldades do Atlético na temporada. Os números no Campeonato Brasileiro evidenciam esse cenário: a equipe é a única que ainda não somou pontos fora de casa na competição.

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Até o momento, o Galo disputou quatro partidas longe da Arena MRV e foi derrotado em todas. As derrotas vieram contra Bragantino, Grêmio, Vitória e Fluminense. Nesse período, o time marcou apenas um gol e sofreu seis, números que escancaram dificuldades tanto no setor ofensivo quanto no defensivo.

O contraste com o desempenho em casa é evidente. Atuando na Arena MRV, o Atlético segue invicto no Brasileirão, com duas vitórias e dois empates, conseguindo impor um rendimento bem superior diante de sua torcida.

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No compromisso mais recente como visitante, contra o Fluminense, o Atlético acabou derrotado por 1 a 0, apesar de apresentar um desempenho competitivo. A equipe criou boas oportunidades para empatar ou até virar a partida, mas voltou a esbarrar em problemas recorrentes: a baixa efetividade nas finalizações e falhas pontuais na defesa. Em um desses erros, o adversário marcou o gol que definiu o resultado, penalizando um time que produziu, mas não conseguiu transformar o desempenho em pontos.

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Jogar como visitante é problema antigo do Atlético

Não é de hoje que o Atlético enfrenta dificuldades atuando fora de casa. Considerando o recorte das últimas temporadas no Campeonato Brasileiro, o desempenho do Galo como visitante é bastante preocupante: em 38 partidas disputadas, a equipe conquistou apenas 7 vitórias.

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O cenário chama ainda mais atenção porque, nos dois últimos anos, o Atlético ficou aquém dos seus objetivos na competição e chegou a flertar com a zona de rebaixamento, evidenciando o impacto direto desse baixo rendimento fora de casa.

2025: 19 jogos - 3 vitórias / 4 empates / 12 derrotas -11° colocação

2024: 19 jogos - 4 vitórias / 7 empates / 8 derrotas - 12° colocação