Problema antigo: Atlético-MG é a única equipe do Brasileirão que ainda não pontuou como visitante
Jogar fora de casa é uma dificuldade que acompanha o Galo desde os últimos anos
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Jogar como visitante tem sido uma das principais dificuldades do Atlético na temporada. Os números no Campeonato Brasileiro evidenciam esse cenário: a equipe é a única que ainda não somou pontos fora de casa na competição.
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Até o momento, o Galo disputou quatro partidas longe da Arena MRV e foi derrotado em todas. As derrotas vieram contra Bragantino, Grêmio, Vitória e Fluminense. Nesse período, o time marcou apenas um gol e sofreu seis, números que escancaram dificuldades tanto no setor ofensivo quanto no defensivo.
O contraste com o desempenho em casa é evidente. Atuando na Arena MRV, o Atlético segue invicto no Brasileirão, com duas vitórias e dois empates, conseguindo impor um rendimento bem superior diante de sua torcida.
No compromisso mais recente como visitante, contra o Fluminense, o Atlético acabou derrotado por 1 a 0, apesar de apresentar um desempenho competitivo. A equipe criou boas oportunidades para empatar ou até virar a partida, mas voltou a esbarrar em problemas recorrentes: a baixa efetividade nas finalizações e falhas pontuais na defesa. Em um desses erros, o adversário marcou o gol que definiu o resultado, penalizando um time que produziu, mas não conseguiu transformar o desempenho em pontos.
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Jogar como visitante é problema antigo do Atlético
Não é de hoje que o Atlético enfrenta dificuldades atuando fora de casa. Considerando o recorte das últimas temporadas no Campeonato Brasileiro, o desempenho do Galo como visitante é bastante preocupante: em 38 partidas disputadas, a equipe conquistou apenas 7 vitórias.
O cenário chama ainda mais atenção porque, nos dois últimos anos, o Atlético ficou aquém dos seus objetivos na competição e chegou a flertar com a zona de rebaixamento, evidenciando o impacto direto desse baixo rendimento fora de casa.
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