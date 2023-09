O encontro com a mãe foi registrado pelas câmeras do 'Paulistão' e causou bastante comoção nas redes sociais, principalmente pela emoção de Gabriel Moscardo. Recém-promovido para equipe principal do Corinthians, o jovem de 17 anos chorou ao vivo ao ser informado sobre a convocação - ainda no intervalo do empate sem gols com o Palmeiras, na Neo Química Arena.