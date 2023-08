O Chelsea, contudo, não é o único time inglês interessado em Moscardo. Desde as categorias de base, o volante é monitorado pelo Manchester City. Recentemente, pessoas ligadas à base da equipe alvinegra foram contatadas por dirigentes do Arsenal, que buscavam mais informações sobre Moscardo. Isso aconteceu no primeiro semestre, durante o conturbado momento institucional vivido pelo Corinthians por conta da contratação do técnico Cuca, condenado por importunação sexual na década de 80 e que pediu demissão após dois jogos no comando corintiano. Como o momento corintiano não era bom, as conversas foram adiadas para um outro momento, que ainda não aconteceu.