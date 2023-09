O Palmeiras teve mais volume, mas foi o Corinthians que criou as melhores chances de gol no empate sem gols do Dérbi realizado neste domingo (3), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quando as duas equipes tiveram as mais claras chances de gols, os goleiros Cássio e Weverton brilharam e praticaram milagres que garantiram a igualdade no marcador.