O Corinthians empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida que ambas as equipes pouco criaram, Cássio foi o responsável por garantir o empate, após realizar defesa espetacular nos minutos finais. No setor ofensivo, o grande destaque foi Wesley Gassova, que gerou perigo nos contra-ataques, principalmente na primeira etapa. Confira as notas dos jogadores do Timão.