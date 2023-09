CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> !A PIPA PROVOCATIVA! Por volta dos 16 minutos de jogo, uma pipa começou a sobrevoar a Neo Química Arena. Ela tinha o logo da ‘cachaça 51’ estampada, em provocação ao Palmeiras, que classifica a conquista da Taça Rio, em 1951, como título mundial. A partida ficou paralisada por dois minutos.



> SÃO WEVERTON: o Verdão tinha mais volume de jogo, mas não criava tantas chances frente a um Corinthians retrancado. E quem teve a oportunidade mais clara do primeiro tempo foi o Timão, quando Giuliano acionou Yuri Alberto, que deixou Maycon na cara do gol, mas parou em Weverton, que cresceu na frente do meia corintiano.



> SÃO CÁSSIO: nos acréscimos da partida, Breno Lopes perdeu um gol inacreditável. Endrick arrancou, foi derrubado por Maycon, mas antes havia soltado para John John, que serviu Breno, sozinho, na entrada da pequena área, que parou em milagre aplicado pelo goleiro corintiano.



> VERMELHO DE ALÍVIO: no lance em que Breno Lopes perdeu o gol, Endrick sofreu uma falta dura do meia Maycon. Após o desfecho da jogada e consulta do árbitro Anderson Daronco ao monitor do VAR, o corintiano recebeu cartão vermelho direto.



> VERMELHO DE RAIVA: No fim da partida, mas antes da expulsão corintiana, o zagueiro palmeirense Murilo fez falta no meio-campo e recebeu o cartão amarelo. Reclamou demais e o árbitro o expulsou com o segundo amarelo.