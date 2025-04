A poucos dias do início dos Playoffs da NBA, mais um canal se encaminha para transmitir as grandes finais da maior competição de basquete do mundo, marcadas para o mês de Junho. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha, a Band está em negociações para televisionar as últimas partidas em canal aberto. O anúncio deve ser feito nos próximos dias.

Amazon Prime Video e ESPN/Disney+ também devem ser responsáveis por trazer imagens ao vivo das partidas finais da NBA ao público brasileiro, porém, necessitando de uma assinatura para ter acesso. É aí que a Band busca se encaixar e levar vantagem ao trazer mais pessoas para a TV aberta.

Vale lembrar que a emissora transmitia parte dos jogos da temporada regular até 2023, mas de lá pra cá decidiu recalcular a rota e televisionar apenas as finais, visando alcançar uma maior audiência. As finais da liga americana de basquete estão marcadas para começar no dia 5 de junho.

Como estão os Playoffs da NBA

🏀Conferência Oeste

Oklahoma City Thunder x Vencedor do duelo entre Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks Houston Rockets x Golden State Warriors Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

🏀Conferência Leste

Cleveland Cavaliers x Vencedor do duelo entre Chicago Bulls e Miami Heat

Boston Celtics x Orlando Magic

New York Knicks x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Os playoffs da NBA representam o ápice da competitividade no basquete mundial. É nesse momento que os grandes nomes do esporte brilham, colocando à prova toda sua habilidade, mentalidade e liderança. Ao contrário da temporada regular, onde há mais margem para erro, os playoffs exigem precisão, resiliência e, acima de tudo, desempenho sob pressão.