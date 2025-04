Assim como nas últimas duas temporadas, o Miami Heat levou a melhor sobre o Chicago Bulls pelo play-in da NBA. Jogando no United Center, em Chicago, na noite desta quarta-feira (16), a equipe dominou a partida, venceu por 109 a 90, e continua viva na disputa por um lugar nos playoffs.

O armador Tyler Herro anotou 38 pontos e foi o cestinha da partida. Com o resultado, o Miami Heat volta à quadra na sexta-feira (18), quando enfrenta o Atlanta Hawks em busca da última vaga da Conferência Leste nos playoffs da NBA.

Tyler Hero teve 100% de aproveitamento no primeiro tempo (Foto: JEFF HAYNESNBAE / Getty ImagesGetty Images via AFP)

Chicago Bulls x Miami Heat

O Miami Heat saiu na frente, com bastante espaço livre para atacar. A vantagem chegou a ser de 13 pontos na metade do primeiro quarto (25-12). Tyler Herro, com bastante liberdade na defesa do Bulls, marcou 16 pontos na primeira parcial, que terminou com o time visitante à frente por 39 a 28.

No segundo quarto, o Heat manteve o domínio das ações da partida, chegando a 20 pontos de frente no placar (53-33). A vantagem do Miami só aumentou, enquanto o Chicago Bulls desperdiçava chances. A partida foi para o intervalo com o Heat na frente por 71 a 47, com grande atuação de Herro, que teve um impressionante aproveitamento de 100% dos arremessos.

O Chicago Bulls retornou para o segundo tempo buscando a recuperação, abrindo 6 a 0 no início da terceira parcial, mas a vantagem do adversário ainda era ampla. Na metade do terceiro quarto, a equipe de Chicago diminuiu a diferença para 15 pontos (78-63). Apesar da expressiva melhora e domínio do time da casa, a parcial terminou com o Miami Heat ainda na frente, com 88 a 74 no placar.

continua após a publicidade

No tudo ou nada, o Bulls colocou ainda mais pressão sobre o Heat e diminuiu a diferença para 13 pontos no início do último quarto, tendo em Josh Giddey seu principal pontuador. Com intensidade na defesa, o Miami Heat retomou o controle da partida e colocou 100 a 82 no placar. No restante do jogo, coube ao Heat administrar a vantagem construída para avançar no play-in.

Chicago Bulls buscou reação, mas acabou eliminado (Foto: JEFF HAYNESNBAE / Getty ImagesGetty Images via AFP)

Classificados para os playoffs

Após os confrontos da noite de terça-feira (15) pelo play-in da NBA, o Golden State Warriors garantiu lugar nos playoffs e enfrentará o Houston Rockets. Já o Orlando Magic, que superou o Atlanta Hawks, medirá forças contra o Boston Celtics.

Mesmo sem a definição de todos os confrontos, a NBA já divulgou o calendário da primeira rodada dos playoffs, que começa no sábado (19), com quatro jogos. Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, às 14h, abrem a rodada, seguidos por Denver Nuggets e LA Clippers, às 16h30. Na sequência, New York Knicks e Detroit Pistons se enfrentam às 19h, e o confronto entre Lakers e Minnesota Timberwolves, às 21h30, fecha a rodada.