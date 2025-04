Os playoffs da NBA representam o ápice da competitividade no basquete mundial. É nesse momento que os grandes nomes do esporte brilham, colocando à prova toda sua habilidade, mentalidade e liderança. Ao contrário da temporada regular, onde há mais margem para erro, os playoffs exigem precisão, resiliência e, acima de tudo, desempenho sob pressão. Dentro desse cenário, marcar pontos em jogos eliminatórios torna-se uma tarefa ainda mais grandiosa — e alguns jogadores elevaram isso a outro nível. O Lance! lista os maiores pontuadores em playoffs da NBA.

A história da NBA é repleta de atletas que se destacaram nos momentos decisivos. Mas poucos conseguiram manter uma regularidade ofensiva tão impressionante a ponto de liderar o ranking de maiores pontuadores dos playoffs. A pontuação acumulada em pós-temporadas é um dos principais indicadores de grandeza e longevidade, já que não basta apenas ser talentoso: é preciso estar constantemente entre os melhores e disputar séries por muitos anos.

Maiores pontuadores em playoffs da NBA

1. LeBron James – 8.162 pontos em 287 jogos– 8.162 pontos em 287 jogos

Neste contexto, LeBron James se destaca como o maior de todos os tempos em termos de pontos anotados em playoffs. O astro iniciou sua jornada em 2006, e desde então acumulou participações em 10 finais da NBA, jogando por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. A consistência e o número de jogos disputados colocaram LeBron no topo da lista histórica, superando nomes lendários como Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar.

2. Michael Jordan – 5.987 pontos em 179 jogos– 5.987 pontos em 179 jogos

Por outro lado, Michael Jordan impressiona pela sua eficiência. Em apenas 179 jogos de playoffs, Jordan acumulou quase 6 mil pontos — uma média superior a qualquer outro atleta entre os 10 primeiros do ranking. Sua dominância nos anos 1990, especialmente nas finais, com seis títulos e seis prêmios de MVP das Finais, contribuem para seu status de ícone máximo do esporte.

3. Kareem Abdul-Jabbar – 5.762 pontos em 237 jogos– 5.762 pontos em 237 jogos de playoffs

Outro nome que merece destaque é Kareem Abdul-Jabbar, que brilhou em duas franquias: Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. Com 237 jogos de playoffs, Kareem demonstrou consistência por décadas, sendo peça-chave em múltiplas campanhas vitoriosas. Seu icônico “sky hook” se tornou uma das jogadas mais indefensáveis da história da NBA.

4. Kobe Bryant – 5.640 pontos em 220 jogos– 5.640 pontos em 220 jogos

Kobe Bryant, símbolo dos Lakers, também deixou sua marca nos playoffs. Conhecido por sua frieza nos momentos decisivos e pela mentalidade Mamba, Kobe disputou 220 partidas de playoffs, acumulando cinco títulos e inúmeras atuações memoráveis que definiram sua carreira e legado. Seu impacto emocional e técnico é lembrado até hoje por torcedores e colegas de profissão.

5. Shaquille O'Neal – 5.250 pontos em 216 jogos– 5.250 pontos em 216 jogos de playoffs

Por fim, Shaquille O'Neal completa o top 5 com sua presença dominante no garrafão. Combinando força física incomparável e uma presença intimidadora, Shaq foi uma força imparável nos anos 2000, especialmente durante a era dos três títulos consecutivos dos Lakers entre 2000 e 2002. Suas atuações nas finais renderam três troféus de MVP das Finais.