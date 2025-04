A ‘maldição’ que assombra Golden State Warriors após play-in da NBA

O Golden State Warriors venceu o Memphis Grizzlies no play-in da NBA e conseguiu conquistar uma vaga para os playoffs. Desde a invenção do play-in, na temporada 2020/2021, nenhum time que participou dessa fase sagrou-se campeão da liga em uma mesma temporada e a franquia liderada por Stephen Curry quer quebrar esta 'maldição'.

Na temporada 2023/24, as equipes que participaram do play-in foram Philadelphia 76ers, Miami Heat, Chicago Bulls e Atlanta Hawks, na Conferência Leste; e Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings e Golden State Warriors, na Oeste. O campeão da temporada foi o Boston Celtics, franquia que terminou com a melhor campanha no geral, consideradas as duas conferências, com 64 vitórias e 18 derrotas.

Golden State Warriors escapou do play-in da NBA em 2022

Em 2022, o campeão foi o time de Curry, mas eles não participaram do play-in naquele ano. A equipe vivia o fim de uma era vitoriosa e venceu seu útimo título, até o momento.

Entre novatos e experiêntes, o elenco conseguiu anular um dos jogadores mais habilidosos e polêmicos da atualidade, Ja Morant. Com o recém-chegado Jimmy Butler e os veteranos Curry e Draymond Green, os Warriors estão entre os favoritos ao título.

Situação do play-in na temporada atual

No tão aguardado duelo entre Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Ja Morant, do Memphis Grizzlies, o primeiro levou a melhor, no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia. Na noite desta terça-feira (15), em confronto eletrizante pelo play-in da Conferência Oeste da NBA, os donos da casa venceram por 121 a 116 e vão enfrentar, nos playoffs, o Houston Rockets.

Na mesma noite, jogando em casa, o Orlando Magic venceu o Atlanta Hawks, por 120 a 95, pelo play-in da NBA. Com o resultado, equipe da Flórida vai medir forças com o Boston Celtics nos playoffs. O primeiro confronto é no próximo domingo.

Playoffs 2024/25

Os jogos dos playoffs da Conferência Oeste da NBA já definidos são Nuggets x Clippers e Lakers x Wolves. Na Conferência Leste: New York Knicks x Detroit Pistons e Indiana Pacers x Milwaukee Bucks.