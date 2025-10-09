STJD denuncia diretores do São Paulo e árbitro de clássico contra o Palmeiras
Ainda não há data para o julgamento
O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) enquadrou Rui Costa e Carlos Belmonte, da diretoria do São Paulo, e o árbitro Ramon Abatti Abel após o clássico polêmico contra o Palmeiras, que aconteceu no Morumbis no último domingo (5).
Os dirigentes do Tricolor foram denunciados após xingar a equipe de arbitragem no término da partida por conta das decisões em campo.
Cinco lances foram questionados pelo São Paulo, mas dois principais: o pênalti não marcado em Tapia após ser derrubado por Allan na área e um cartão vermelho não dado para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.
As ofensas foram registradas em súmula após a partida. Os áudios do VAR, por sua vez, só foram divulgados nesta quinta-feira (9) a pedido do São Paulo.
– Informo que no final do jogo, no túnel de acesso aos vestiários, próximo a porta do vestiário da arbitragem se encontrava o Sr. Carlos Belmonte, diretor de futebol da equipe do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguinte palavras: “Filma ele, a vergonha dele ai, o VAR não veio”. Informo ainda que ao seu lado se encontrava o Sr. Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo FC, que de maneira ofensiva proferiu as seguintes palavras: "Vai tomar no c*, uma vergonha", informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida - escreveu a arbitragem em súmula.
Ramon Abatti Abel e o árbitro de vídeo Ilbert também serão enquadrados no STJD. No caso dos dois, podem responder pelo artigo 259, que diz respeito à "deixar de observar as regras da modalidade". A dupla também foi afastada pela CBF e passarão por um "curso de intepretação".
➡️Árbitro se queixou de Luciano em São Paulo x Palmeiras: ‘Reclama de ter nascido’
Ainda não foi divulgada uma data para o julgamento.
Vitor Roque também foi denunciado
Vitor Roque, do Palmeiras, também foi denunciado. No caso do jogador, por conta de uma postagem feita em seu Instagram após o fim do jogo, que terminou em vitória do Palmeiras por 3 a 2. O atleta compartilhou uma imagem com um tigre - que se refere ao seu apelido -, comendo um veado. Isso foi interpretado como "ato discriminatório" por conta do cunho homofóbico.
