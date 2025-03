Helicóptero de Neymar é visto em festa com mulheres no interior de São Paulo

O helicóptero do jogador santista Neymar Jr foi avistado estacionado em uma festa com a presença de mulheres, em uma chácara na cidade de Araçoiaba, interior de São Paulo, na última segunda feira (10). De acordo com o Portal LeoDias, uma fonte viu Neymar junto com três amigos e mulheres no local, onde acontecia o evento.

Neymar em frente ao seu helicóptero. (Foto: Reprodução/X)

A chácara, localizada no interior de São Paulo, pertence a Rafa Motta, um dos amigos de Neymar. A residência fica dentro de um condomínio privativo, em uma área isolada de outras propriedades. Rafa também chegou ao local com seu próprio helicóptero para participar da festa.

Ainda segundo o Portal LeoDias, o helicóptero só foi deixar o local na manhã desta terça-feira (11), quando o jogador retornou à chácara. No mesmo dia, Neymar, junto com a sua companheira Bruna Biancardi, esteve presente na festa de aniversário de sua irmã Rafaella Santos.

Em nota, a assessoria de Neymar afirmou que o atleta não estava presente na festa e o veículo foi emprestado para amigos.

Polêmica no Carnaval

Os torcedores do Santos criticaram fortemente a postura de Neymar durante o Carnaval. Na ocasião, o atleta recebeu folga e curtiu o feriado no Rio de Janeiro. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador foi à Sapucaí sendo convidado do Camarote Rio.

Foto: Reprodução/Instagram

O problema é que, durante o Carnaval, o jogador estava com um desconforto na coxa esquerda e foi desfalque na eliminação do Santos contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão. A torcida santista ficou na bronca após ver Neymar no Rio de Janeiro enquanto não estava em recuperação para jogar a decisão do campeonato estadual.

