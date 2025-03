Neymar marca presença em novo evento na cidade de São Paulo

Neymar segue dividindo os compromissos profissionais com o futebol, junto ao Santos, e com a imagem pessoal. Nesta sexta-feira (14), o camisa 10 marcou presença em um evento de moda, da marca italiana Replay Blue Jeans, na cidade de São Paulo.

Na ocasião, Neymar apareceu sorridente e acompanhado do amigo Gil Cebola. Celebridades presentes no desfile aproveitaram o momento para tietar o jogador. Foram os casos da atriz Fernanda Lima, do surfista Pedro Scooby e da jornalista Barbara Coelho.

O camisa 10 do Santos é um dos embaixadores internacionais da marca italiana. A marca Replay surgiu no mercado em 1978, e ao longo do tempo, se consagrou como uma referência na moda masculina e feminina. A empresa apresentou uma nova coleção no desfile desta sexta-feira (14), em São Paulo.

Neymar coleciona polêmicas

Na última semana, alguns torcedores do Santos criticaram a postura de Neymar durante o Carnaval. Na ocasião, o atleta recebeu folga e curtiu o feriado no Rio de Janeiro. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador foi ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, sendo convidado para um dos camarotes.

Durante o período, o jogador se encontrava com um desconforto na coxa esquerda, e posteriormente, foi desfalque na eliminação do Santos contra o Corinthians pela semifinal do Paulistão. A torcida do Peixe não aprovou o cenário e reclamou com o atleta, que hoje se encontra em processo de recuperação.

Longe dos gramados, Neymar segue com os compromissos extracampo. Outra polêmica vivida pelo atleta foi a suposta presença em uma festa no interior de São Paulo. De acordo com a apuração do portal "Leo Dias", o evento aconteceu na última segunda-feira (10) e o jogador chegou ao local com o próprio avião. O caso teria gerado um desconforto na relação com Bruna Biancardi, atual namorada do camisa 10.