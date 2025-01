Neymar e Rivaldo batem boca nas redes após declaração polêmica

Neymar e Rivaldo trocaram farpas nas redes sociais após a declaração do jogador do Al-Hilal ao programa de Romário "De Cara com o Cara". O ex-jogador rebateu a fala do camisa 10, que não perdeu tempo e respondeu: "Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?".

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O comentário de Neymar

"Calma, meu amigo... todos os jogadores brasileiros que disputam Copa se dedicaram e focaram 100%... Uns conseguiram o objetivo final, outros, infelizmente, não, e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é para o futebol brasileiro... Foi apenas uma escolha entre os três e você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?".

O bate-boca entre Neymar e Rivaldo

Durante o programa, Neymar foi questionado sobre qual vaga ele ocuparia no trio campeão da Seleção Brasileira de 2002. O jogador do Al-Hilal respondeu que ficaria no lugar de Rivaldo e jogaria ao lado de Ronaldo e de Ronaldinho Gaúcho.

continua após a publicidade

Em resposta, o próprio Rivaldo publicou uma foto nas redes sociais e rebateu o jogador quando discordou da possibilidade de substituição, destacando sua condição física e técnica durante o Mundial. Alguns minutos depois, Neymar comentou na foto e respondeu o ex-jogador.

➡️ Santos ou Flamengo? Neymar abre o jogo e comenta chances de voltar ao Brasil

Neymar e Rivaldo batem boca nas redes sociais (Foto: AFP)

Leia a postagem de Rivaldo

"Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo."